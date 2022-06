"เพชรมรกต" พร้อมฉะ "ตะวันฉาย" ในมวย ONE เชื่อเอาชนะได้ถ้าเจอกันจริง

ราชันมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต "เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี" ออกอาการนั่งไม่ติดเมื่อได้เห็นโฉมหน้าผู้ท้าชิงรายต่อไป ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก "ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" ที่เพิ่งโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเผด็จศึกคู่แข่งชาวเดนมาร์ก "นิคลาส ลาร์เซน" ในศึก ONE 158: ตะวันฉาย vs นิคลาส เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. ที่ผ่านมาโดยหลังจาก ตะวันฉาย กำจัดคู่แข่งแย่งตั๋วชิงบัลลังก์ได้สำเร็จ ก็ประกาศกร้าวกลางเวทีฝากข้อความท้าชนเจ้าบัลลังก์คนปัจจุบันอย่าง เพชรมรกต ทันที"ถึงพี่ เพชรมรกต ครับ ไฟต์ต่อไปเดี๋ยวเราเจอกันครับ โอกาสนี้มาถึงแล้ว ผมตั้งใจมาก See you soon (เจอกันเร็ว ๆ นี้)" ตะวันฉาย กล่าวบนเวทีหลังชนะคู่แข่งจากเดนมาร์กเมื่อได้ยินแบบนี้ มีหรือ เพชรมรกต จะอยู่เฉย ซึ่งเจ้าตัวออกมาตอบโต้ทันควันผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยโพสต์ข้อความว่า"รอดูกันบนเวทีนะครับ น้องเขาก็เก่ง ผมยังเชื่อในตัวผมว่าจะชนะได้แน่นอนครับถ้าได้ชกกันจริงๆๆครับ🙏🙏🙏"เชื่อแน่ว่าหากทั้งคู่ได้เจอกันจริงก็จะถือเป็นดรีมไฟต์ที่แฟนหมัดมวยชาวไทยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงแฟน ๆ สามารถติดตามความคืบหน้าของศึกชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ระหว่าง เพชรมรกต และ ตะวันฉาย ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ ONEFC.com/th