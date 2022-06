“ซุปเปอร์บอน-สิทธิชัย” มองยังไง? “ตะวันฉาย” vs “นิคลาส” ใครจะเป็นผู้ชนะ

สองนักสู้ตัวท็อปแห่งรุ่นเฟเธอร์เวต สวมบทกูรูฟันธงคู่ระหว่าง “ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” กับ “นิคลาส ลาร์เซน” ว่าใครมีแนวโน้มที่จะได้รับการชูมือเป็นผู้ชนะมากกว่ากัน ในศึก ONE 158: ตะวันฉาย vs นิคลาส ที่จะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายนนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่อึดใจ ศึกดวลเดือดของสองน้องใหม่แห่งรุ่นเฟเธอร์เวต (70.3 กก.) ก็จะปะทุขึ้น โดย ตะวันฉาย ที่จะเพิ่งขยับขึ้นมาจากรุ่นแบนตัมเวต (65.8 กก.) จะพบกับ นิคลาส กำปั้นจอมเก๋าชาวเดนมาร์ก ที่จะเปิดตัวใน ONE เป็นครั้งแรก ซึ่งผู้ชนะจะได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตกับ “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” ในทันทีและวันนี้เราจะพาไปฟังทรรศนะของ “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง กับ “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” สองนักสู้ชั้นนำที่มีชื่ออยู่ในแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ซึ่งจะมาร่วมฟันธงผลการแข่งขันในไฟต์นี้ให้ได้ทราบกันไม่แน่ว่าผู้ชนะในไฟต์นี้ อาจจะต้องโคจรมาพบทำศึกสายเลือดกับทั้ง ซุปเปอร์บอน และ สิทธิชัย ในอนาคตอันใกล้ก็เป็นได้สำหรับ ซุปเปอร์บอน มองว่า ถึงแม้เจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” จะเพิ่งขยับรุ่นขึ้นมาเป็นไฟต์แรก และอาจเสียเปรียบเรื่องความหนักหน่วงของอาวุธ แต่ด้วยความคุ้นเคยในกติกามวยไทย ทำให้มีภาษีดีกว่าที่จะเป็นผู้ชนะ“ตะวันฉาย ถึงแม้จะเพิ่งขยับรุ่นขึ้นมา แต่ก็มีความช่ำชองในกติกามวยไทย รวมถึงทักษะก็ดีกว่าคู่ต่อสู้เยอะ ส่วน นิคลาส เป็นนักมวยในรุ่นเฟเธอร์เวตโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ดังนั้น อาวุธจะต้องหนักกว่าอย่างแน่นอน แต่ถ้าดูกันจริง ๆ ผมเชื่อว่า ตะวันฉาย น่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ครับ เพราะมีความเชี่ยวชาญในกติกามวยไทยมากกว่า”ขณะที่ สิทธิชัย ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเชื่อว่านักสู้ชาวไทยซึ่งมีสภาพร่างกายที่สดกว่า จะได้รับการชูมือให้เป็นผู้ชนะในไฟต์นี้“คู่นี้ผมมองว่าจะสู้กันได้อย่างสนุกและสมศักดิ์ศรีครับ แต่ถ้าดูกันจริง ๆ ในเรื่องกติกามวยไทยแล้ว ตะวันฉาย น่าจะมีความหนักหน่วงรุนแรงในการออกอาวุธมากกว่า และน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้ในที่สุดครับ”แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 158: ตะวันฉาย vs นิคลาส วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 16.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 22.40 น