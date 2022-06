“ตะวันฉาย” เสริมแกร่งเป็นสองเท่า หวังเผด็จศึก “นิคลาส” คว้าตั๋วชิงแชมป์โลก

“ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” เผยต้องฟิตหนักเป็นสองเท่า เพื่อที่จะกำราบ “นิคลาส ลาร์เซน” ประเดิมชัยไฟต์แรกในรุ่นเฟเธอร์เวตเพื่อคว้าใบผ่านทางขึ้นไปชิงเข็มขัดแชมป์โลกให้ได้ ในศึก ONE 158: ตะวันฉาย vs นิคลาส ที่จะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายนนี้ตะวันฉาย แจ้งเกิดด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมใน ONE ภายใต้พิกัดแบนตัมเวต (65.8 กก.) จนหลายคนมองว่าเจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” อาจก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกของ “น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว” ในเร็ว ๆ นี้แต่หลังจากที่กำปั้นหน้ามนวัย 23 ปีจากชลบุรี เอาชนะเพื่อนรักอย่าง “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เจ้าตัวก็ประกาศขยับเลื่อนขึ้นมาอยู่ในพิกัดเฟเธอร์เวต (70 กก.) แทน เนื่องจากโครงสร้างร่างกายที่ยังโตไม่หยุด และพิกัดใหม่ก็เป็นน้ำหนักธรรมชาติที่ถนัดมากกว่าโดย ตะวันฉาย มีคิวเตรียมขึ้นสังเวียนเจอกับบททดสอบแรก ในรุ่นน้ำหนักใหม่ ด้วยการปะทะกับ นิคลาส นักสู้มากประสบการณ์ชาวเดนมาร์ก ที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกมวยไทย WBC รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวตก่อนขึ้นสังเวียน ตะวันฉาย เผยว่า ถึงแม้จะต้องขยันเพิ่มเป็นสองเท่า เพื่ออัปเกรดอาวุธให้หนักขึ้นกว่าเดิม แต่โดยส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไร เพราะเชื่อว่าจะสามารถผ่านคู่ต่อกรจากแดนโคนมได้อย่างแน่นอน“ผมมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นแชมป์ในรุ่นนี้ให้ได้ครับ ไฟต์นี้ผมก็เลยไม่ตื่นเต้นหรือกดดันเลย ตรงกันข้ามผมกลับรู้สึกว่า การขยับขึ้นมาชกรุ่น 70 กก. ทำให้ชกได้เป็นธรรมชาติมากกว่า ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องทำน้ำหนัก ทำให้ผมมีแรงซ้อมได้เต็มที่มากขึ้น และที่สำคัญอาวุธผมน่าจะหนักขึ้นด้วยครับ”“สิ่งที่ผมต้องทำเพิ่มคือ การฝึกซ้อมเรื่องแรงปะทะเพื่อให้คุ้นชิน เพราะเราต้องเจอกับนักชกต่างชาติที่ตัวโหญ่กว่า ตอนนี้ผมก็ฟิตซ้อมทุกอย่างเพิ่มเป็นสองเท่า เพื่อผ่านขีดจำกัดของตัวเองครับ”สำหรับผู้ชนะระหว่าง ตะวันฉาย กับ นิคลาส จะได้ตั๋วพิเศษและโอกาสครั้งสำคัญในชีวิต ด้วยการเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตกับ “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” ในไฟต่อไปทันทีทั้งนี้แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 158: ตะวันฉาย vs นิคลาส วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 16.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 22.40 น