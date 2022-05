“รถถัง-พันธ์พยัคฆ์” ยันไร้ปัญหา หากต้องโคจรมาพบกันในศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” และ “พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์” การันตีไม่มีปัญหาใด ๆ หากต้องโคจรมาเจอกันเองในการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ซึ่งรอบก่อนรองชนะเลิศกำลังจะมีขึ้นในศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี ที่จะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.นี้สำหรับการแข่งขันดังกล่าว ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาตร์ของ ONE ที่นำเอานักมวยชั้นแนวหน้าของรุ่นฟลายเวตทั้ง 8 คน มาจับคู่แบ่งสาย เพื่อชิงความเป็นหนึ่งและเข็มขัดเงินอันทรงเกียรติไปครองหนึ่งในไฮไลต์ที่หลายคนสนใจ คือการลงมาล่าเข็มขัดเส้นที่สองของ “ดิไอรอนแมน” เจ้าของบัลลังก์แชมป์โลกรุ่นฟลายเวตคนปัจจุบัน ที่จะพบกับ “จาค็อบ สมิธ” กำปั้นหน้าใหม่จากอังกฤษเป็นด่านแรก ซึ่งหากคว้าชัยได้ก็จะเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับผู้ชนะระหว่าง “ซาวาส ไมเคิล” หรือ “อาเมียร์ นาซิรี” ต่อไปนอกจากนี้ รถถัง ยังมีสิทธิ์ที่จะพบกับเพื่อนร่วมค่ายอย่าง พันธ์พยัคฆ์ ด้วยเช่นกัน หากเจ้าของฉายา “ยอดมวย 3 พ.ศ.” สามารถเผด็จศึก “โจชัว ครูซ” ในการชิงเก้าอี้สำรองเพื่อรอสแตนบายเสียบแทน หากมีนักมวยคนใดคนหนึ่งถอนตัวกะทันหันระหว่างทัวร์นาเมนต์แต่ด้วยความเป็นนักกีฬามืออาชีพ รถถัง ยืนยันว่า ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนหากต้องโคจรมาพบกับเพื่อนร่วมค่ายในครั้งนี้ และพร้อมที่จะใส่สุดตัวบนสังเวียนตามวิถีของเกมกีฬา“ถ้าจะต้องเจอกันจริง ๆ ก็ไม่มีปัญหาครับ เมื่อเราอยู่ในเส้นทางสายนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะต้องเจอกันอยู่แล้ว จะแพ้หรือชนะก็ยังเป็นพี่น้องเหมือนเดิม เพราะเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่อายุ 14 ทำให้สนิทกันเป็นธรรมดา แต่ถ้าสักวันหนึ่งต้องมาชกกันเองผมก็พร้อมเสมอ”ขณะที่ พันธ์พยัคฆ์ ก็พร้อมบู๊กับเพื่อนร่วมสายเลือดจิตรเมืองนนท์เช่นกัน แม้จะยอมรับว่ารู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้าง แต่หากในอนาคต เส้นทางชีวิตลิขิตให้โคจรมาเจอกันบนเวที ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้“ผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ ที่เราเคยอยู่ด้วยกัน กินด้วยกัน ถ้าหากต้องมาชกกันก็อาจจะมีรู้สึกอึดอัดบ้าง แต่ถ้ามีโอกาสได้เจอกันบนเวที ผมก็พร้อมลุยเต็มที่อย่างแน่นอนครับ”ทั้งนี้แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทัวร์นาเมนต์มวยไทยครั้งประวัติศาสตร์ได้ในศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี วันศุกร์ที่ 20 พ.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 16.00 น. และชมย้อนหลังทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ในวันเสาร์ที่ 21 พ.ค เวลา 22.30 น.