“พระจันทร์ฉาย” แก้ทางมวยมาดี ยันไม่ประมาท "โจเซฟ ลาซิรี" ศึก ONE 20 พ.ค.นี้

“พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” เผยทำการบ้านศึกษาทางมวยของ “โจเซฟ ลาซิรี” มาเป็นอย่างดี แต่จะไม่ประมาทคู่ต่อสู้ มั่นใจรั้งเข็มขัดไว้ได้แน่นอน กับการป้องกันแชมป์ครั้งแรกในศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.นี้พระจันทร์ฉาย เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เกือบได้ขึ้นสังเวียนปะทะกับ โจเซฟ เดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ไฟต์ดังกล่าวต้องถูกเลื่อนไปน่าเสียดาย เพราะผู้ท้าชิงชาวอิตาเลียนได้รับบาดเจ็บกะทันหัน จนไม่สามารถขึ้นชกได้อย่างไรก็ตาม การเลื่อนชกไฟต์ดังกล่าว ถือเป็นผลดีสำหรับ พระจันทร์ฉาย ที่ได้มีโอกาสเตรียมตัวมากขึ้นกว่าเดิม หลังห่างหายจากสังเวียนไปพักใหญ่ รวมถึงได้ “อ.ปุ๋ย” สุเทพ ณ นคร เทรนเนอร์มากประสบการณ์ มาช่วยติวเข้มวิชาหมัดให้เฉียบคมขึ้นนอกจากนี้ เจ้าของฉายา “ฉายเป็นชุด” ยังเผยอีกว่า จากการที่เคยเห็นการซ้อมของ โจเซฟ ที่เคยมาฝึกที่ค่ายพี.เค.แสนชัยฯ เมื่อหลายปีก่อน ทำให้พอรู้ทางมวยของผู้ท้าชิงอยู่บ้าง และได้แก้เกมเอาไว้หมดแล้ว ซึ่งน่าจะเป็นแต้มต่อสำคัญก่อนขึ้นชกไฟต์นี้ แต่ตนก็จะไม่ประมาทคู่ต่อสู้เด็ดขาด“เท่าที่เคยฝึกซ้อมกับ โจเซฟ มา ผมมองว่าเขาก็มีกระดูกมวยดีระดับหนึ่งเลยครับ เพราะเคยผ่านนักมวยไทยแถวหน้ามาแล้วทั้งนั้น สไตล์การชกก็เป็นมวยเข่า เดินหน้าแทง มีลูกอึดและกล้าแลก ดูแล้วเข้าทางผมเลย ถ้าเขาเป็นมวยเดินเข้ามา ก็ต้องมีช่องให้ผมใช้หมัดโจมตีแน่นอน และดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยชอบหมัดเท่าไหร่ด้วยครับ”“ถึงแม้ในเกมบุกเขาอาจจะมีอาวุธที่หนักก็จริง แต่ในเกมรับระบบป้องกันตัวยังไม่ดี อาจจะป้องกันตัวไม่ได้เลยถ้าเจอหมัดชุดของผมเข้าไป และผมก็ค่อนข้างจะรู้ทางเขาแล้ว เพราะเท่าที่ดูมาเขาจะชกในแบบเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยครับ แต่ผมก็จะไม่ประมาท เพราะสวมนวมเล็กอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ”แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดความมันระหว่าง "พระจันทร์ฉาย vs โจเซฟ" ได้ในศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี วันศุกร์ที่ 20 พ.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 16.00 น. และชมย้อนหลังทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ในวันเสาร์ที่ 21 เวลา 22.30 น.