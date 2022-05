“แสตมป์” การันตี “ยอดไก่แก้ว” เตรียมใส่เต็ม ศึก ONE 3 มิ.ย.นี้

“แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” มั่นใจว่ารุ่นพี่ร่วมค่ายคนสนิทอย่าง “ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์” จะสามารถคืนฟอร์มเก่งปลดล็อกคว้าชัยชนะได้อีกครั้ง ในศึก ONE 158: ตะวันฉาย vs นิคลาส ที่จะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายนนี้สำหรับ “Y2K” ยอดไก่แก้ว ถือเป็นหนึ่งในนักสู้ MMA ความหวังของไทย ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงกับ ONE นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2563 โดยเก็บชัยชนะ 3 ไฟต์ติดต่อกัน ทำให้กลายเป็นม้ามืดที่คู่ต่อสู้ในรุ่นเดียวกันต้องหันมาจับตามองแต่หลังจากนั้น ยอดไก่แก้ว กลับฟอร์มแผ่วลงไปแบบดื้อ ๆ พ่ายเรียบใน 2 ไฟต์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะไฟต์ล่าสุดที่โดนนักสู้รุ่นน้องอย่าง “วู ซอง ฮูน” จากเกาหลีใต้ ไล่เช็กบิลไปแบบสุดช็อกเพียงแค่ 18 วินาทีของยกแรกเท่านั้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทั่งล่าสุด นักสู้วัย 31 ปีจากพิจิตรก็ได้รับโอกาสกลับมากู้ศรัทธาจากแฟน ๆ อีกครั้ง โดยจะขึ้นสังเวียนพิสูจน์ฝีมือกับ “เกอร์ดาร์ชาน มานกัต” นักสู้มากประสบการณ์ชาวอินเดีย-แคนาดา ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้โดยก่อนถึงวันขึ้นสังเวียน แสตมป์ ในฐานะรุ่นน้องคนสนิท ได้ออกมาหนุนหลัง ยอดไก่แก้ว ในการกลับมาเรียกฟอร์มเก่งอีกครั้ง พร้อมกับชี้ถึงปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ "Y2K" เป็นฝ่ายคว้าชัยชนะในไฟต์นี้“แน่นอนว่าไฟต์นี้หนูต้องเชียร์ ยอดไก่แก้ว อยู่แล้วค่ะ แต่ก็ต้องไปดูกันบนเวทีอีกครั้งว่าผลการแข่งขันจะออกมายังไง เพราะคู่ต่อสู้ของพี่เขาก็ถือว่ามีประสบการณ์ และเป็นมวยยืนสู้เหมือนกัน ไฟต์นี้น่าจะออกมาสนุกค่ะ”“ส่วนปัจจัยที่จะทำให้ Y2K เอาชนะในไฟต์นี้ โดยส่วนตัวหนูมองว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบยอมแพ้อะไรง่าย ๆ และไฟต์นี้เขามีความกระตือรือร้นมากกว่าเดิม เพราะแพ้มา 2 ไฟต์ติดต่อกันแล้ว ส่งผลให้เขาอยากที่จะกู้ศรัทธาของตัวเองให้กลับมาอีกครั้ง ซึ่งแน่นอนว่ามันจะทำให้เขาอยากที่จะเอาชนะคู่แข่งสูงมาก ๆ เลยค่ะ”แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการคืนสังเวียนของ ยอดไก่แก้ว ได้ในการถ่ายทอดสดศึก ONE 158: ตะวันฉาย vs นิคลาส วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 16.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 22.40 น.