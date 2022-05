“วันเดอร์เกิร์ล” หวังงัดอาวุธเด็ดมวยไทย ช่วยคว้าชัย MMA ไฟต์แรกในชีวิต

“นัท วันเดอร์เกิร์ล" หวังใช้ความได้เปรียบด้านมวยไทย เป็นอาวุธลับเพื่อคว้าชัยเหนือ “เซบา บาโน” ให้ได้ ในศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคมนี้หนึ่งในนักมวยไทยสาวแถวหน้าของวงการ หลังจากห่างสังเวียนมวยไทยไปซุ่มฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) อยู่นานราวสองปี ก็มีโอกาสย้ายมาอยู่ในสังกัด Marrok Force ค่ายดังแห่งย่านพัฒนาการ ซึ่ง วันเดอร์เกิร์ล ได้ทุ่มเทกับการฝึกฝน MMA เพื่อตามฝันในการลงแข่งขัน MMA ไฟต์แรกในชีวิตในที่สุด โอกาสก็มาถึงมือ น้องนัท ได้เซ็นสัญญากับ ONE เป็นนักกีฬา MMA รุ่นสตรอว์เวตอย่างเต็มตัว และได้คิวประเดิมศึกแรกกับคู่แข่งจากแดนโรตี "เซบา บาโน" ในศึกใหญ่ที่กำลังจะถึงนี้แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ อาจจำให้แฟน ๆ ต่างสงสัยว่าสาวน้อยมหัศจรรย์วันเดอร์เกิร์ล จะทำได้ดีแค่ไหน และเธอจะมีทีเด็ดอะไรในการพิชิตคู่ต่อสู้ เพื่อคว้าชัยประเดิมการแข่งขันในกติกาใหม่ที่อาจจะไม่คุ้นเคยล่าสุด น้องนัท ก็ออกมาแย้มแผนการชกว่า นอกจากการต่อสู้ท่านอนที่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้ว อีกหนึ่งทีเด็ดที่จะพาเธอคว้าชัยชนะในครั้งนี้ก็คือ การประยุกต์อาวุธต่าง ๆ จากมวยไทย มาใช้ต้อนรับคู่ต่อสู้หน้าใหม่จากอินเดียด้วยเช่นกัน“ด้วยความที่หนูเริ่มต้นจากมวยไทยมาก่อน ทำให้หนูมีข้อได้เปรียบในเรื่องทักษะการยืนสู้ที่ดีกว่าเขาแน่นอน ทั้งการหมัด เข่า และลูกถีบ รวมถึงจะใช้การเตะตัดขา เพื่อสกัดการโดนเทกดาวน์ของเขาด้วย ซึ่งน่าจะมีส่วนช่วยให้เอาชนะได้ในไฟต์นี้ค่ะ”ทั้งนี้แฟน ๆ ต้องคอยติดตามให้ดีว่า วันเดอร์เกิร์ล จะคว้าชัยชนะได้หรือไม่ ในศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี วันศุกร์ที่ 20 พ.ค.65 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางแอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship น., AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) หรือทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ในวันที่ 21 พ.ค.65 เวลา 22:30 น.