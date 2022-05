จัดหนัก! “เพชรมรกต” ลั่นไฟต์ดวลเดือด “จิมมี” ต้องน็อกสถานเดียว

“ขุนศอกเมืองดอกบัว” เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี ประกาศขอจัดหนักผู้ท้าชิงหน้าใหม่จากแดนน้ำหอม “จิมมี วีโนต์” ด้วยการน็อกเอาต์สถานเดียวเพื่อปิดจ๊อบการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่ 3 ให้ประทับใจแฟนมวยในศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.นี้สำหรับ เพชรมรกต ได้ชื่อว่าเป็นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตคนแรกในประวัติศาสตร์ ONE และครองบัลลังก์มาอย่างเหนียวแน่น นับตั้งแต่เอาชนะ “พงษ์ศิริ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2563ส่วนการป้องกันเข็มขัด 2 ครั้งก่อนหน้านี้ก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการเอาชนะคะแนน “ยอดแสนไกล ไอเว แฟร์เท็กซ์” ในศึกสายเลือดไปแบบสุดมัน รวมถึงล่าสุดยังสามารถเช็กบิล “แมกนัส แอนเดอร์สัน” จากแดนไวกิ้งแบบไม่ครบยกอีกด้วยขณะที่ไฟต์ต่อไป เพชรมรกต ต้องพบกับกระดูกชิ้นโตอย่าง จิมมี เจ้าของแชมป์โลกมวยไทยหลายสถาบัน ซึ่งหมายมั่นปั้นมือว่าจะกระชากเข็มขัดกลับไปยังบ้านเกิดที่ฝรั่งเศสให้ได้ด้านเจ้าของฉายา "ขุนศอกเมืองดอกบัว" ถึงแม้จะยอมรับว่าผู้ท้าชิงมีฝีมืออยู่พอตัว แต่ก็ไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านแต่อย่างใด พร้อมมั่นใจว่าจะปิดเกมได้โดยไม่ต้องพึ่งกรรมการ“เท่าที่ดู จิมมี เขาเป็นมวยซ้ายที่มีหมัด และศอกที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะครับ น่าจะชกยากหน่อยเพราะมีลูกจุกจิกเยอะ อีกอย่างรูปร่างเขาสูงใหญ่ด้วยครับ แต่สำหรับผม ผมว่าเขาไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ครับ”“ผมวางแผนไว้ว่าไฟต์นี้ ผมจะเป็นฝ่ายชิงเดินบุกเพื่อขู่ไว้ก่อนครับ และผมคิดว่าน่าจะจบด้วยการน็อกเอาต์ ไม่ด้วยเข่าก็ด้วยศอกนี่ล่ะครับ”ทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมความมันคู่นี้ได้ ในศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี วันศุกร์ที่ 20 พ.ค.65 ผ่านทางแอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 16.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รับสัญญาณสด เวลา 22.30 น.