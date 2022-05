“รถถัง” เตรียมเดินสายทำบุญ หากคว้าโบนัสก้อนโตจาก ONE มาครอง

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” พร้อมเดินหน้าบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง หากได้รับโบนัสก้อนโตจาก ONE ในการขึ้นดวลเดือดกับนักชกจากเมืองผู้ดีไฟต์ต่อไปสำหรับ รถถัง คืออีกหนึ่งนักสู้ที่ได้รับความนิยมทั้งในและนอกสังเวียน เพราะนอกจากฝีมือที่อยู่ในระดับท็อปของเมืองไทยแล้ว เจ้าตัวยังเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียล จากการทำกิจกรรมร่วมกับยูทูบเบอร์และคนดังในหลายวงการที่สำคัญแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวตรายนี้ ก็ได้ร่วมบริจาคเงินอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติ ในยามที่เจอวิกฤติต่าง ๆ ก่อนหน้านี้รวมถึงล่าสุด รถถัง ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่า จะยังคงมุ่งมั่นกับการช่วยเหลือสังคมต่อไป หากสามารถคว้าโบนัสก้อนโตจากบอสใหญ่ของ ONE ในไฟต์ที่กำลังจะมาถึง“ผมบอกเลยว่าถ้าได้โบนัส ผมจะเดินสายทำบุญแน่นอน ถึงผมจะไม่ใช่คนที่ร่ำรวยอะไร แต่ถ้ามีโอกาสผมก็ช่วยคนตลอด ไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดระบาด หรือว่าเกิดเหตุน้ำท่วม ผมก็เอากางเกงมวยของตัวเองออกประมูล เพื่อเอาเงินมาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน”“นอกจากนี้การไลฟ์สดแจกเงินในเฟซบุ๊ก หรือเอาเงินให้กับพี่บอล เชิญยิ้ม ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อผมก็ทำมาแล้ว รวมถึงตอนที่ได้เงินจากสปอนเซอร์ ผมก็เอาไปช่วยคนหมดเลยครับ”ทั้งนี้ รถถัง มีคิวเตรียมกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้ง ในฐานะหนึ่งใน 8 สุดยอดฝีมือรุ่นฟลายเวต เพื่อลงชิงชัยในศึก ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ โดยจะพบกับ “จาค็อบ สมิธ” กำปั้นหน้าใหม่ชาวอังกฤษ ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ที่จะมีขึ้นในศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.นี้แฟนสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึกนี้ผ่านทางแอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship น., AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 15.30 และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 22.30 น.