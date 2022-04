"เพชรมรกต - พระจันทร์ฉาย" ได้เวลาป้องแชมป์ในศึก ONE 157 ศุกร์ที่ 20 พ.ค.

ได้คิวกลับมาระเบิดความมันเอาใจแฟน ๆ อีกครั้ง สำหรับ “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” และ “พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” สองนักชกขาลุยชาวไทย ที่เตรียมขึ้นป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ในศึก ONE 157 : เพชรมรกต VS จิมมี ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคมนี้คู่เอกของรายการ เป็นการป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตของ “ขุนศอกเมืองดอกบัว” เพชรมรกต ที่ครองบัลลังก์มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2563 และยังไร้พ่ายจาก 4 ไฟต์ล่าสุดใน วัน แชมเปียนชิพขณะที่ผู้ท้าชิงของ เพชรมรกต ในไฟต์นี้ได้แก่ “จิมมี วีโนต์” กำปั้นฟอร์มแรงชาวฝรั่งเศสวัย 26 ปี ซึ่งมีดีกรีแชมป์พ่วงท้ายจากหลายสถาบัน แถมยังได้สิทธิ์ขึ้นชิงแชมป์ในไฟต์แรกที่เปิดตัวกับ ONE อีกด้วยส่วนคู่รองของรายการ พระจันทร์ฉาย มีคิวกลับมาฉายเป็นชุดบนสังเวียนอีกครั้ง โดยจะป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตเป็นครั้งแรก หลังกระชากเข็มขัดมาจากเอวของ “สามไก่ ไก่ย่างห้าดาว” เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโดยไฟต์นี้จะพบกับ “โจเซฟ ลาซิรี” นักชกมากฝีมือชาวอิตาเลียน ซึ่งรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิงรุ่นนี้ แถมล่าสุดเพิ่งโชว์ฟอร์มสดด้วยการไล่ถลุงเอาชนะน็อก “อาซาฮี ชินากาวา” ไปในยกแรก เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของรายการคือการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์​ รุ่นฟลายเวต (61.2 กก.) ซึ่งเป็นการรวม 8 สุดยอดมวยไทยแถวหน้าของรุ่นมาดวลฝีมือในการแข่งขันสามรอบ เพื่อคว้าเข็มขัดเงินอันทรงเกียรติไปครองโดยมีสองตัวแทนนักกีฬาไทยอย่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์”, “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ร่วมชิงชัยรวมถึง "พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์" ที่ลงแข่งขันเพื่อชิงเก้าอี้นักกีฬาสำรองนอกจากนี้ เราจะได้เห็นมวยไทยสาวเจ้าฝีมือ "วันเดอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย" ประเดิมศึกการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ครั้งแรกใน ONE โดยจะเจอกับนักสู้สาวแดนโรตี "เซบา บาโน"เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี vs. จิมมี วีโนต์ (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม Vs. โจเซฟ ลาซิรี (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)รถถัง จิตรเมืองนนท์ vs. จาค็อบ สมิธ (มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบก่อนรองชนะเลิศ)โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี vs. วอลเตอร์ กอนซาลเวส (มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบก่อนรองชนะเลิศ)แกรี โทนอน vs. ไท รูโทโล (ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต)ชินยะ อาโอกิ vs. เคด รูโทโล (ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต)ราเดอ โอพาชิช vs. กูโต อิโนเซนเต (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต)ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 vs. ทาอิกิ นาอิโตะ (มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบก่อนรองชนะเลิศ)ซาวาส ไมเคิล vs. อาเมียร์ นาซิรี (มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบก่อนรองชนะเลิศ)วันเดอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย vs. เซบา บาโน (MMA รุ่นสตรอว์เวต)อาชา โรกา vs. อลิส แอนเดอร์สัน (MMA รุ่นอะตอมเวต)เอลิปิตัว ซิเรการ์ vs. โรบิน คาตาลัน (MMA รุ่นสตรอว์เวต)พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ vs. โจชัว ครูซ (คู่สำรอง มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต)