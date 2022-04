วันนี้ที่รอคอย "เลียม" ดี๊ด๊า คว้าตั๋วชิงเข็มขัด"น้องโอ๋" คิวต่อไป

“เลียม แฮร์ริสัน” หลังจากโชว์ฟอร์มเด็ดเผด็จศึก “เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” มาได้ในศึก ONE156: รีเกียน vs อาเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา ก็ได้รับสิทธิ์ขึ้นชิงแชมป์โลกกับ “น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว” ในไฟต์ต่อไป สมใจเจ้าตัวที่ตั้งตารอมานานกลายเป็นทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ในชั่วข้ามคืน สำหรับการขึ้นเวทีอีกครั้งของ เลียม กำปั้นจอมเก๋าวัย 36 ปีจากอังกฤษ ซึ่งบู๊เดือดกับเจ้าของฉายา “ขุนศอกผีดิบ” ที่ร้างสังเวียนไปนาน 2 ปีเต็มคู่นี้เริ่มต้นมาก็เดือดทันที เมื่อ เมืองไทย ได้จังหวะเตะก้านคอส่ง เลียม ลงไปกองกับพื้น จากนั้น “ขุนศอกผีดิบ” ไม่รอช้า ตามซ้ำด้วยการยิงหมัดซ้ายเข้าเต็มหน้า ส่งคู่ชกลงไปให้กรรมการนับ 8 อีกครั้ง จนหลายคนคิดว่านักสู้ชาวไทยน่าจะปิดจ๊อบได้ไม่ยากแต่หลังจากนั้น เลียม ซึ่งไม่มีอะไรจะเสีย เดินหน้ารัวพายุหมัดเข้าใส่ เมืองไทย จนจำบ้านเลขที่ไม่ได้ และโดนทุบร่วงลงไปกองกับพื้นถึง 3 ครั้งซ้อนทำให้กรรมการต้องยุติการชกไปเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นโดยชัยชนะในไฟต์นี้ นอกจาก เลียม จะคว้าโบนัสพิเศษ 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.4 ล้านบาท) ไปนอนกอดแล้ว เขายังสามารถปลดล็อกเอาชนะนักมวยไทยใน ONE ได้เป็นครั้งแรก หลังจากที่เคยพ่ายให้กับ “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” และ “รถเหล็ก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” มาก่อนหน้านี้และที่สำคัญกว่านั้น กำปั้นวัย 36 ปีจากอังกฤษ ยังได้สิทธิ์เป็นคู่ชกคนต่อไปของ น้องโอ๋ เพื่อชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวตอีกด้วย ซึ่งเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นดีใจมากที่ได้รับโอกาสนี้หลังจากที่รอคอยมานานแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและโปรแกรมการแข่งขันครั้งต่อไปของ เลียม ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ONEFC.com/th