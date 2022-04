“เมืองไทย” หวังหยิบโบนัส ONE สานฝันบ้านหลังแรกให้ครอบครัว

“เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” ลับศอกจ่อคัมแบ็กอีกครั้ง หลังร้างสังเวียนไปนานกว่า 2 ปี โดยเตรียมบู๊เดือดกับ “เลียม แฮร์ริสัน” ในศึก ONE ONE: รีเกียน vs อาเรียน ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 22 เมษายนนี้สำหรับไฟต์นี้ นอกจากการตั้งเป้าเก็บชัยชนะให้ได้ เพื่อเรียกความมั่นใจแล้ว เมืองไทย ยังหวังที่จะนำรายได้จากการชกมาเป็นทุนในการสร้างบ้านเพื่อเป็นของขวัญให้กับ “น้องนัท” ณัฐมล เจริญดี ภรรยา และลูกสาวตัวน้อยอีกด้วยโดย เมืองไทย หวังว่าจะโชว์ฟอร์มให้ประทับใจเพื่อลุ้นคว้าโบนัสพิเศษ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.7 ล้านบาท) หลังจากเห็น “สินสมุทร กลิ่นมี” นักสู้ไทยคนแรกที่เพิ่งคว้ารางวัลนี้ จากศึก ONE X เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา“ถ้าได้โบนัสจากการชกไฟต์นี้ ก็อาจจะมีการแบ่งมาเลี้ยงเทรนเนอร์และน้อง ๆ ที่ค่ายบ้าง แล้วส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปสร้างบ้านที่บุรีรัมย์ด้วย เพราะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งความฝันของผมครับ”“ผมอยากสร้างบ้านให้กับครอบครัว และแฟนผมเขาก็อยากมีบ้านของเราเองที่แยกออกมาบนที่ดินซึ่งผมซื้อเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ มันเป็นอีกหนึ่งความฝันในระหว่างชกมวยที่ผมต้องพยายามทำให้ได้โดยเร็วที่สุด”แฟน ๆ สามารถติดตามเชียร์ เมืองไทย ได้ในศึก ONE: รีเกียน vs อาเรียน ถ่ายทอดสด ศุกร์ที่ 22 เม.ย.65 รับชมผ่านทางแอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 15.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 22.40 น.