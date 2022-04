แฟนมวยเตรียมเฮ "เมืองไทย พี.เค.ฯ" คัมแบ็กสังเวียน ONE 22 เม.ย.นี้

"เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" ขวัญใจคอมวยชาวไทย เตรียมกลับคืนสังเวียนให้แฟน ๆ หายคิดถึงหลังหายหน้าจากวงการไปกว่า 2 ปี โดยครั้งนี้ มีนัดฟาดปากกับจอมเก๋าจากแดนผู้ดี "เลียม แฮร์ริสัน" ในศึก ONE: รีเกียน vs อาเรียน ที่จะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 22 เม.ย.65ในช่วงวิกฤติโควิดที่ผ่านมา มวยฝีมือดีแห่งบ้านหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ขอหลบไปพักร่างกายที่บอบช้ำจากการกรำศึก โดยหันไปดูแลกิจการงานที่บ้าน ทั้งขายผักช่วยภรรยา และ ฟื้นฟูค่ายมวยศิษย์ศรพิชัยของพ่อแต่ในที่สุด เมืองไทย ก็กลับมาตามคำเรียกร้องของแฟน ๆ โดยได้โอกาสลงศึกปะทะ เลียม แฮร์ริสัน อดีตคู่ปรับของรุ่นพี่ร่วมค่าย "รถเหล็ก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" ในฐานะคู่นำรายการของศึกครั้งนี้สำหรับศึก ONE รับเดือนเมษายน อัดแน่นไปด้วยความมันขั้นสุดไม่แพ้อีเวนต์ไหน ๆ ขอเอาใจแฟนหมัดมวยด้วยการชิงแชมป์โลก ONE สองคู่ในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งคู่เอกเป็นการชิงบัลลังก์แชม์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต ระหว่าง " รีเกียน เออร์เซล" ชาวซูรินาม-ดัตช์ เจ้าของเข็มขัดคนปัจจุบัน กับผู้ท้าชิงจากเยอรมนี “อาเรียน ซาดิโควิจ” ที่เปิดตัวอย่างปังเมื่อเดือนธันวาคม 2564 และคว้าฟาสต์แทร็กทะลุแรงกิงขึ้นเป็นผู้ท้าชิงเข็มขัดในครั้งนี้ขณะที่คู่รองเป็นการประจันหน้าของสองมวยหญิงไฟแรงแห่งยุค ฝ่ายแรกเป็นดาวรุ่งมาแรงจากแดนมะกัน “แจ็กกี บุนตัน” ผู้เคยปราบพยศมวยไทยดาวรุ่งอย่าง "วันเดอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย" มาแล้ว โดยจะเจอกับดาวเด่นจากสวีเดน “สมิลลา ซันเดลล์” สาวน้อยวัย 17 ปี ที่แจ้งเกิดในไฟต์เปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนรายละเอียดการแข่งขันทุกคู่ ติดตามได้จากด้านล่างโปรแกรมการแข่งขันศึก ONE: รีเกียน vs อาเรียนคู่เอก รีเกียน เออร์เซล vs อาเรียน ซาดิโควิจ (ชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต)คู่รอง แจ็กกี บุนตัน vs สมิลลา ซันเดลล์ (ชิงแชมป์โลกมวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)โบคัง มาซันเยน vs จาร์เร็ด บรูกส์ (MMA รุ่นสตรอว์เวต)เลียม แฮร์ริสัน vs เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)บูเชชา vs รุง รุง (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)นามิกิ กาวาฮารา vs แดเนียล วิลเลียมส์ (MMA รุ่นสตรอว์เวต)คู่นำรายการโยซูเกะ ซารูตะ vs กุสตาโว บาลาร์ต (MMA รุ่นสตรอว์เวต)อันเดร สตอยกา vs จิอานนิส สโตฟอริดิส (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวีเวต)อนิสสา เม็กเซน vs มารี รูเมต (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)วินด์สัน รามอส vs วู ซอง ฮูน (MMA รุ่นฟลายเวต)เฉิน เร่ย vs ซง มิน จง (MMA รุ่นแบนตัมเวต)อายากะ มิอูระ vs ดายาน ซูซา (MMA รุ่นสตรอว์เวต)อับราโอ อะโมริม vs แด ซอง พาร์ค (MMA รุ่นไลต์เวต)อากิลัน ทานี vs จิน เต โฮ (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต)มาซากาซึ อิมานาริ vs ไมกี มูซูเมกี (ปล้ำจับล็อก แคตช์เวต)คีอานู ซูบบา vs เจมส์ ยัง (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสด ศึก ONE: รีเกียน vs อาเรียน ศุกร์ที่ 22 เม.ย.65 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ตรวจสอบช่องทางการรับชมได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ONEFC.com/th