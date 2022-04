เดี๋ยวเจอกันใหม่! “แสตมป์” ตั้งเป้าอัพเลเวลโค่นตัวแม่ “แองเจลา” เพื่อเข็มขัด MMA

นักสู้สาววัย 24 ปีจากระยอง พกพาความมั่นใจและดีกรีแชมป์เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง ขึ้นท้าชิงแชมป์โลกจากไอดอลของตัวเอง พร้อมกับความหวังที่จะเป็นนักกีฬาหญิงไทยคนแรกที่ได้ครองแชมป์โลก ONE สามกติกาในไฟต์นี้ ถึงแม้ แสตมป์ จะพยายามอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่ง และประสบการณ์ด้าน MMA ของราชินีรุ่นอะตอมเวตได้ โดนจับกดซับมิชชันในท่าเรียร์ เนกเคด โช้ก พ่ายไปในยกที่ 2 เท่านั้นโดยหลังจบเกม แสตมป์ เผยความในใจว่า ถึงแม้จะเสียดายที่พลาดโอกาสกระชากเข็มขัดแชมป์โลก แต่ก็ไม่เสียใจแต่อย่างใด เพราะพยายามอย่างสุดความสามารถแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะพยายามอัปเลเวลทักษะ MMA ให้มากที่สุด เพื่อกลับมาท้าชิงแชมป์กับไอดอลของตัวเองอีกครั้ง“หนูยอมรับว่าไฟต์ที่ผ่านมา เป็นไฟต์ที่รู้สึกตื่นเต้นที่สุดในชีวิต หลายคนเห็นว่าในช่วงยกแรก หนูได้จังหวะชกท้อง แองเจลา จนออกอาการแล้ว ทำไมไม่เผด็จศึก ตอนนั้นหนูรู้สึกตกใจ ตะลีตะลานเข้าไปซ้ำเขา โดยที่ไม่ได้โฟกัสตรงซี่โครงที่เขาจุกหรือเจ็บ เอาแค่ว่าจะต่อยหน้ากับท้องเพื่อน็อกเท่านั้น ก็รู้สึกเสียดายว่าทำไมเราไม่เข้าไปซ้ำ”“ครั้งนี้หนูรู้สึกเสียดายแต่ไม่เสียใจค่ะ ไฟต์นี้ทำให้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง และเป็นแรงบันดาลใจในการซ้อมครั้งต่อไป ความพ่ายแพ้ทำให้ยิ่งรู้สึกฮึกเหิมมาก ในการกลับมาปรับปรุงตัวเอง เพราะหนูรู้แล้วว่าครั้งนี้ตัวเองสู้ได้ ถ้าเรากลับมาเรียนรู้และฝึกซ้อมมากกว่านี้ หนูคิดว่าสามารถปิดจ๊อบได้ในครั้งหน้าค่ะ” แสตมป์ ทิ้งท้ายแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและโปรแกรมการแข่งขันครั้งต่อไปของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ONEFC.com/th