ลุ้นศึกแชมป์ชนแชมป์! "ซุปเปอร์บอน" ปะทะ "ธานฮ์ เล" กติกาลูกผสม

แค่คิดก็มันแล้ว สำหรับศึกดวลเดือดแชมป์ชนแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวต ของสองแชมป์โลก ONE ต่างสาย "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" ที่อาจเปิดศึกกับ "ธานฮ์ เล" ภายใต้กติกาลูกผสมมวยไทย-การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ในอนาคตหลังจากที่ไฟต์ประวัติศาสตร์ระหว่าง "รถถัง จิตรเมืองนนท์" กับ "ดิมิเทรียส จอห์นสัน" มีเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดี ในศึก ONE X เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้แฟน ๆ ต่างอยากเห็นการดวลเดือดในกติกาลูกผสมกันอีกครั้งหนึ่งในคู่ที่แฟน ๆ อยากเห็น คือการเผชิญหน้ากันของ ซุปเปอร์บอน แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง กับ ธานฮ์ เล เจ้าของแชมป์โลกในสาย MMA เพื่อวัดพลังความแข็งแกร่งและประกาศศักดาตัวพ่อของรุ่นเฟเธอร์เวตสำหรับ ธานฮ์ ถือว่าครบเครื่องเรื่อง MMA โดยเฉพาะทักษะการยืนสู้ แชมป์โลกรายนี้ก็ไม่เป็นรองใคร เพราะมีพื้นฐานที่ดีมาจากกีฬาเทควันโด รวมถึงที่ผ่านมาก็มักใช้ทักษะมวยยืน ไล่กำราบคู่แข่งเป็นส่วนใหญ่ขณะที่ ซุปเปอร์บอน แทบไม่ต้องบรรยายถึงยอดเยี่ยมในทักษะการยืนสู้ ที่แกร่งทั่วแผ่น เพราะมีพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมมาจากมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง ส่วนการข้ามสายไปแข่งขันในกติกา MMA ก็เป็นอีกหนึ่งความฝัน ที่เขาอยากทำมันให้เกิดขึ้นจริงในเร็ว ๆ นี้ที่สำคัญไฟต์ดวลเดือดระหว่าง รถถัง กับ ดีเจ ก่อนหน้านี้ น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ ซุปเปอร์บอน เรียนรู้ว่า ถ้าจะต้องรับมือกับตัวท็อปของ MMA ควรแก้ทางอย่างไร และควรเสริมอาวุธอะไรบ้าง เพื่อที่จะเป็นผู้ชนะในกติกาพิเศษ