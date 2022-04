“เมืองไทย” ท้ารบ “แฮร์ริสัน” มั่นใจไฟต์นี้อาจจบแบบไม่ครบยก

“เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” ส่งสารท้ารบ “เลียม แฮร์ริสัน” ให้งัดอาวุธเด็ดออกมาแลกกันกลางเวที พร้อมชี้ว่ามีโอกาสสูงที่ผลการแข่งขันจะจบแบบไม่ครบยก ในศึก ONE: รีเกียน vs อาเรียน ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 22 เมษายนนี้หลังจากร้างสนามไปนานถึง 2 ปี ในที่สุดเจ้าของฉายา “ขุนศอกผีดิบ” แห่งบุรีรัมย์ ก็ได้ฤกษ์หวนคืนสู่สังเวียนอีกครั้ง หลังผันตัวไปเป็นช่วยครอบครัวขายผักที่บ้านเกิด รวมถึงเปิดร้านขายล้อแม็กรถยนต์อยู่พักใหญ่โดยไฟต์นี้ เมืองไทย มีคิวที่จะพบกับ เลียม นักมวยจอมเก๋าวัย 36 ปี ซึ่งหมายมั่นปั้นมือที่จะปลดล็อก เอาชนะนักมวยไทยให้ได้เป็นครั้งแรกในศึก ONE หลังจากต้องพ่ายให้กับ “รถเหล็ก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” และ “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” มาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถึงวันขึ้นสังเวียน เมืองไทย แสดงความมั่นใจว่า ไฟต์นี้จะออกมาสนุกตื่นเต้นเร้าใจแฟนมวยอย่างแน่นอน หากคู่ชกชาวอังกฤษไม่ใส่เกียร์ถอย และยอมปักหลักแลกอาวุธกันอย่างดุเดือดกลางเวที“ผมก็พอรู้มาบ้างว่าเขาหมัดหนัก แต่ในระหว่างซ้อมก็มีการแก้เกมกับเทรนเนอร์แล้ว ก็ต้องไปดูกันบนเวทีว่า ใครจะทำได้ดีกว่ากัน ซึ่งนอกจากศอกแล้ว ผมก็ยังมีอาวุธอื่นที่ทำได้ดีไม่แพ้กัน โดยจะพยายามปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์บนเวที”“ไฟต์นี้น่าจะขึ้นอยู่กับรูปเกมด้วยว่า เราจะสามารถเอาชนะน็อกเขาได้หรือเปล่า ถ้าเขาปักหลักสู้แล้วเราไม่พลาด ก็มีโอกาสสูงที่เราจะน็อกเขาได้ เพราะจากที่ได้ดูเทปการชกย้อนหลัง เห็นว่าเขามีจุดอ่อนอยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะเวลาที่โดนศอกเขาจะออกอาการแหยงอย่างชัดเจน ทำให้ผมคิดว่าน่าจะเข้าทางเราอยู่เหมือนกันครับ”แฟน ๆ สามารถติดตามชมศึก ONE: รีเกียน vs อาเรียน ถ่ายทอดสดวันศุกร์ที่ 22 เม.ย.65 รับชมผ่านทางแอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 16.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 22.40 น.