"Amazon Prime Video" จับมือ ONE ยิงสดการแข่งขันในสหรัฐฯ และแคนาดา

Prime Video ช่องทางการถ่ายทอดสดกีฬาระดับพรีเมียมขององค์กรธุรกิจระดับโลก Amazon ประกาศข้อตกลงความร่วมมือกับ ONE ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ของ วัน แชมเปียนชิพ ผ่านช่องทาง Prime Video เป็นจำนวน 12 รายการต่อปี โดยจะเป็นการเผยแพร่การถ่ายทอดสดทุกคู่ตลอดการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น โดยคาดว่าจะเริ่มถ่ายทอดสดรายการแรกช่วงปลายปีนี้ONE เป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่และหนึ่งในสื่อกีฬาที่มียอดผู้รับชมและการมีส่วนร่วมสูงสุดในโลก รายการแข่งขันของ ONE เต็มไปด้วยศิลปะการต่อสู้หลากหลายรูปแบบ โดยมีนักกีฬาระดับโลกจากกว่า 80 ประเทศร่วมลงแข่งในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA), มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง, ปล้ำจับล็อก และการศาสตร์การต่อสู้แขนงอื่นอีกมากมายนายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของ ONE เปิดเผยว่า “เราตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Prime Video หนึ่งในผู้ให้บริการคอนเทนต์กีฬาระดับพรีเมียมรายใหญ่ที่สุดของโลก เพื่อทำให้การแข่งขันสดของเราเข้าถึงแฟนกีฬาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ใกล้ชิดมากขึ้น ในฐานะองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกันกับ Prime Video จะช่วยให้เราขยายฐานผู้ชมในอเมริกาเหนือที่ต้องการเห็นกีฬาต่อสู้ของแท้และแตกต่างจากองค์กรอื่น เราตั้งตารอที่จะได้นำเสนอนักสู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกในสังเวียน ONE ผ่านทาง Prime Video”ขณะที่ มารี โดน็อกฮิว รองประธานฝ่ายวิดีโอกีฬาระดับโลกของ Amazon กล่าวว่า “เราภูมิใจที่จะได้เพิ่มคอนเทนต์พิเศษของ วัน แชมเปียนชิพ เข้ามาในหมวดการถ่ายทอดสดรายการกีฬาที่เรามีอยู่ นอกจากการนำเสนอวิชาศิลปะการต่อสู้เต็มรูปแบบแล้ว ONE ยังมีเจตนารมณ์ในการยกระดับนักกีฬาหญิงเช่นเดียวกับเราด้วย ซึ่ง ONE มีนักสู้หญิงในสังกัดมากกว่า 100 คนและแชมป์โลกหญิงที่ครองตำแหน่งอยู่ถึง 5 คนด้วยกัน”