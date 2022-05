หากันจนเจอ “ซุปเปอร์เล็ก” พบหน้าพ่อครั้งแรกหลังพลัดพรากนาน 23 ปี

“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ชื่อเสียงระบือไกลในฐานะ “ยอดมวย” จอมเตะที่หาตัวจับยากของวงการ แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าชีวิตจริงนอกสังเวียนของเขานั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวสุดดราม่าที่สามารถนำมาสร้างเป็นละครเรื่องหนึ่งได้เลยทีเดียวซุปเปอร์เล็ก หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “เป๊บซี่” เกิดในย่านชนบทของอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เขาพลัดพรากกับพ่อผู้ให้กำเนิดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ได้ 3 เดือน ด้วยความจน แม่จำต้องปล่อยให้เขาอยู่กับตายาย และเข้าไปทำงานหาเงินที่กรุงเทพฯ ตามลำพัง นาน ๆ ถึงจะกลับมาเยี่ยมบ้านสักทีซุปเปอร์เล็ก จึงเติบโตมากับตาและยายโดยมีความทรงจำเกี่ยวกับพ่อเพียงสิ่งเดียวคือรูปถ่ายของพ่อตอนบวชเป็นพระ ซึ่งแม่ของเขาเล่าว่าพ่อให้ไว้เป็นที่ระลึก และถือเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่ทำให้รู้ว่าเขาก็มีพ่อเหมือนเด็กทั่วไป ติดตรงที่ว่าเขาไม่รู้เลยว่าพ่อทำอะไรอยู่ที่ไหนต่อมา ตาของ ซุปเปอร์เล็ก ตัดสินใจพาหลานไปฝากที่ค่ายมวยเกียรติหมู่ 9 เพื่อหวังให้เขาช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว เป๊บซี่ ในวัย 8 ขวบจึงเริ่มต้นเส้นทางนักสู้ ด้วยการฝึกซ้อมมวยไทยที่ค่ายนี้และเริ่มตระเวนชกมวยไปทั่วแดนอีสานเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวจนกระทั่งเมื่อเขาอายุ 23 ปี ถึงคราวต้องเกณฑ์ทหาร ซุปเปอร์เล็ก จำเป็นต้องยื่นบัตรประชาชนของบิดาตามระเบียบราชการ ปฏิบัติการตามหาพ่อจึงเกิดขึ้นในตอนนั้นโดย ซุปเปอร์เล็ก ได้เข้าขอความช่วยเหลือจากตำรวจในการสืบหาคุณพ่อจากชื่อในทะเบียนราษฎร์ หลังจากใช้เวลาตามหาอยู่นานพอสมควร ในที่สุด ความพยายามก็ส่งผล ซุปเปอร์เล็ก ได้พบหน้าพ่อบังเกิดเกล้าที่ จ.ชลบุรี และมีโอกาสกราบพ่อเป็นครั้งแรกในชีวิตหลังจากพลัดพรากจากกันไป 23 ปีเต็ม“ตอนนั้น ผมรู้สึกตื้นตันมากครับ ผมไม่เคยเห็นหน้า ไม่เคยรู้จักพ่อเลยตั้งแต่เกิดมา มันพูดไม่ออกเลยครับ พ่อเขาก็ดีใจที่ได้รู้ว่ามีลูกชาย พ่อเล่าว่าเขาก็ออกตามหาแม่อยู่เหมือนกัน แต่ด้วยการติดต่อสื่อสารสมัยก่อนที่ใช้จดหมายก็ตามหากันยากครับ”“ยิ่งพ่อได้รู้ว่าผมเป็นแชมป์มวยไทย เขาก็ปลื้มใจมาก และก็กลับไปย้อนดูทุกไฟต์ที่ผมชกเลยครับ ทุกวันนี้ ถ้ารู้ว่าผมมีโปรแกรมชก ก็จะโทรมาให้กำลังใจตลอด อย่างครั้งนี้ ก็บอกว่าให้ตั้งใจซ้อมให้ดี เพราะแกอยากเห็นผมเป็นแชมป์โลกสักวันหนึ่งครับ”ล่าสุด “ซุปเปอร์เล็ก” กำลังจะกลับมาโชว์แม่ไม้มวยไทยที่ถนัดในฐานะ 8 ขุนพลของศึก ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต โดยจะพบกับคู่ต่อสู้จากแดนซามูไร "ทาอิกิ นาอิโตะ" ในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศที่จะมีขึ้นในศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคมนี้แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึกนี้ได้ผ่านทางแอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 15.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รับสัญญาณสด เวลา 22.30 น.