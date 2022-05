แฟนคลับรอกรี๊ด! “ตะวันฉาย” จ่อคัมแบ็กปะทะนักชกเดนมาร์กในศึก ONE158

“ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยยิม ได้คิวคัมแบ็กสังเวียน ONE อัปน้ำหนักขึ้นสู่รุ่นเฟเธอร์เวต (70.3 กก.) อย่างเต็มตัว เพื่อชนกับมวยบู๊แดนโคนม "นิคลาส ลาร์เซ่น" ในศึก ONE158 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 มิ.ย.นี้“ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยยิม” มวยซ้ายหน้าหยก วัย 23 ปี ทำผลงานในไฟต์ล่าสุดกับ ONE ได้อย่างน่าประทับใจ ด้วยการไล่เช็กบิล “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” ไปเพียงแค่ยกแรก ในศึกสายเลือดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นมีข่าวลือว่า "ซ้ายดารา" ขอขยับขึ้นมาต่อยในรุ่นเฟเธอร์เวต ด้วยการเสียบแทนผู้ท้าชิง “จามาล ยูซูพอฟ” เพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์โลกของ “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” แต่เจ้าตัวก็ออกมาดับกระแส พร้อมปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวไปในที่สุดล่าสุด ตะวันฉาย ก็ได้คิวคัมแบ็กสังเวียนอีกครั้งให้แฟน ๆ หายคิดถึง โดยจะพบกับ “นิคลาส ลาร์เซน" (Niclas Larsen) แชมป์ WBC จากแดนโคนมเดนมาร์ก วัย 32 ปี ที่ผ่านการชกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งมาแล้วกว่า 70 ไฟต์ ทั้งยังเคยประมือกับซุปตาร์ตัวท็อปอย่าง "บัวขาว บัญชาเมฆ" มาแล้ว การเปิดตัวไฟต์แรกกับ ONE ในฐานะคู่ชกของ ตะวันฉาย จึงน่าจับตามองอยางยิ่งแฟน ๆ สามารถติดตามความคืบหน้าของโปรแกรมการแข่งขันศึก ONE158 ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ ONEFC.com/th