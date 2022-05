“รถถัง” หวังเช็กบิล “จาค็อบ” ไม่ครบยก ลุ้นคว้าโบนัส ONE มานอนกอด

เจ้าของฉายา "ดิไอรอนแมน" รถถัง จิตรเมืองนนท์ ตั้งเป้าเผด็จศึกคู่ต่อกรชาวอังกฤษ “จาค็อบ สมิธ” แบบไม่ครบยก ลุ้นคว้าโบนัสก้อนโตในศึก ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบก่อนรองชนะเลิศ ที่จะมีขึ้นในศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคมนี้เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต เตรียมกลับมาขึ้นชกในแนวทางที่ถนัดอีกครั้ง หลังแวะไปชิมลางในกติกาการต่อสู้แบบผสมสาน (MMA) กับ "ดิมิเทรียส จอห์นสัน" เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแชมป์โลกวัย 24 ปีจากพัทลุงยอมรับว่า ถึงแม้ จาค็อบ จะเป็นนักชกหน้าใหม่สำหรับ ONE แต่ฝีมือและเชิงชกนั้นถือว่าไม่ธรรมดา รวมถึงมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมและครบเครื่อง ซึ่งเขาจะประมาทไม่ได้แม้วินาทีเดียวนอกจากนี้ รถถัง ยังหมายมั่นปั้นมือที่จะกำราบคู่ชกชาวอังกฤษแบบไม่ครบยกให้ได้ เพื่อทำผลงานให้เข้าตาบอสใหญ่ของ ONE และคว้าโบนัสก้อนโตมานอนกอด“แน่นอนว่าไฟต์นี้ผมก็อยากชนะน็อกอยู่แล้วครับ เพราะ ONE ตอนนี้มีแจกโบนัสให้นักกีฬาที่โชว์ฟอร์มได้ดีและเข้าตาคุณชาตรี (ศิษย์ยอดธง) ตัวผมเองก็หวังโบนัสและอยากทำผลงานให้ประทับใจเหมือนกัน ก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับ”สำหรับ รถถัง และ จาค็อบ จะปะทะฝีมือกันในการแข่งขันรอบแรกเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบตัดเชือก ศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ต่อไป ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะต้องเจอกับใครจนกว่าจะมีการประกาศแบ่งสายอย่างเป็นทางการทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี ได้ในวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.65 ผ่านทางแอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 15.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รับสัญญาณสด เวลา 22.30 น.