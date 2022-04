ทำยังไงให้ถูกใจ! “บอสชาตรี” แจงยิบ เงื่อนไขแจกโบนัส ONE ก้อนโต

“ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ประธานและซีอีโอของ วัน แชมเปียนชิพ แจงละเอียดยิบถึงเงื่อนไขที่จะคว้าโบนัสก้อนโตไปนอนกอดในแต่ละไฟต์ ชี้ต้องออกอาวุธให้ดุเดือดถึงกึ๋นแฟนมวยเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์หยิบชิ้นปลามันไปครองก่อนหน้านี้ บิ๊กบอส ONE ได้ประกาศนโยบายในการตั้งรางวัลเงินอัดฉีดนักกีฬาสูงถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 1.7 ล้านบาท) ในทุกอีเวนต์ ซึ่งไม่ว่าผลจะชนะหรือแพ้ก็มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา ขอเพียงโชว์ฟอร์มได้สนุกถูกใจคนดูโดยรางวัลดังกล่าว ประเดิมแจกให้กับ "ดากี อาร์สลานาลิเอฟ" เป็นคนแรกเมื่อเดือนธันวาคมปี 2564 ขณะที่ในศึก ONE156: รีเกียน vs อาเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา มีการแจกโบนัสคูณสองจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 3.4 ล้านบาท) ให้กับ “เลียม แฮร์ริสัน” ที่เอาชนะ “เมืองไทย พี.เค.แสนชัยฯ” ไปอย่างดุเดือดสะใจคนดูล่าสุดบิ๊กบอสได้เผยถึงเงื่อนไขที่ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินว่า นักสู้คนใดที่คู่ควรกับโบนัสก้อนโต พร้อมยืนยันจะแจกแบบไม่อั้นในแต่ละอีเวนต์ หากเห็นว่ามีนักสู้ที่สามารถทำผลงานได้เข้าตาบนสังเวียน“คุณจะคว้าโบนัส 50,000 ดอลลาร์ได้ยังไง? อย่างแรกเลย คุณต้องโชว์เทคนิคที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกให้ผมเห็นก่อน แม้จะเป็นแค่ลูกเตะเจาะยางธรรมดา แต่ผมอยากเห็นมันในแบบมืออาชีพ ผมอยากให้ผู้ชมร้องว้าว! นักสู้คนนี้เก่งเหลือเชื่อ”“อย่างที่สองคือเรื่องของรูปเกม ทุกวินาทีที่มีโอกาส คุณต้องหาทางปิดเกมให้ได้ อย่ายืดเยื้อ กฎเกณฑ์ของศิลปะการต่อสู้คือ คุณจะป้องกันตัวในชีวิตจริงได้ไหม? ทั้งกับฝ่ายตรงข้าม คู่แข่ง คนร้ายบนถนน หรืออะไรแบบนั้น""องค์กรของเรามีอัตราการปิดเกมแบบไม่ครบยกสูงที่สุดในโลกถึง 72 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ UFC หรือ Bellator ที่มีเพียง 40 เปอร์เซ็นต์ นั่นเป็นเพราะทุกคนคือเพชฌฆาตและอสูรร้าย”“ทุกคนต่างรู้ดีถึงความหมายของ ‘ศิลปะการต่อสู้’ และมาเพื่อเผด็จศึกคู่แข่ง โบนัส 50,000 ดอลลาร์มีให้แบบไม่จำกัด ผมอาจจะให้แค่คนเดียวถ้าทำผลงานได้น่าประทับใจ หรืออาจจะให้ 10 คนไปเลยก็ได้ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทุกอีเวนต์”นักสู้คนใดจะโชว์ฟอร์มจัดและคว้าโบัสไปได้อีก แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและรอชมโปรแกรมการแข่งขันครั้งต่อไปได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ONEFC.com/th