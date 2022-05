“รถถัง-ซุปเปอร์เล็ก-พันธ์พยัคฆ์” ยกทัพลุยศึก ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์

สามกำปั้นระดับท็อปของเมืองไทย เตรียมกลับมาสร้างความมันอีกครั้งในการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต โดยจะประเดิมรอบก่อนรองชนะเลิศ ในศึก ONE 157 : เพชรมรกต VS จิมมี ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคมนี้การแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต (61.2 กก.) เป็นการรวม 8 สุดยอดมวยไทยแถวหน้าของรุ่น มาดวลฝีมือในการแข่งขันสามรอบ เพื่อคว้าเข็มขัดเงินอันทรงเกียรติไปครองโดยการแข่งขันครั้งนี้ มีตัวแทนนักกีฬาไทยอย่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” กับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ลงชิงชัย รวมถึง "พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์" ที่ลงแข่งขันเพื่อชิงเก้าอี้นักกีฬาสำรองด้วยสำหรับ รถถัง จะกลับมาชกในแนวทางถนัดอีกครั้ง หลังหันไปชิมลางขึ้นสังเวียนในกติกา MMA ก่อนหน้านี้ โดยเจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย วัย 24 ปีจะพบกับ “จาค็อบ สมิธ” นักชกคลื่นลูกใหม่จากอังกฤษด้าน ซุปเปอร์เล็ก ซึ่งปัจจุบันรั้งตำแหน่งเบอร์ 2 ของแรงกิง ได้ฤกษ์คัมแบ็กอีกครั้งหลังห่างหายไปนาน โดยจะปะทะกับ “ทาอิกิ นาอิโตะ” กำปั้นฟอร์มแรงจากญี่ปุ่น ที่เพิ่งฝากรอยแค้นให้กับ “เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี” มาในไฟต์ล่าสุดและ “ยอดมวย 3 พ.ศ.” พันธ์พยัคฆ์ ก็จะขึ้นสังเวียนพบกับ “โจชัว ครูซ” กำปั้นหน้าใหม่จากเม็กซิโก ที่หวังสร้างชื่อเอาชนะนักมวยตัวท็อปชาวไทยให้ได้ตั้งแต่ไฟต์แรกที่เปิดตัวใน ONEขณะที่ไฮไลต์ของศึกใหญ่ครั้งนี้ คือการป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทยถึงสองเส้น โดย “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” เจ้าบัลลังก์รุ่นเฟเธอร์เวต จะพบกับ “จิมมี วีโนต์” ขณะที่ “พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” ราชันรุ่นสตรอว์เวต จะเผชิญหน้ากับ “โจเซฟ ลาซิรี” ผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งของแรงกิงคนปัจจุบันนอกจากนี้ เราจะได้เห็นมวยไทยสาวเจ้าฝีมือ "วันเดอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย" ประเดิมศึกการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ครั้งแรกใน ONE โดยจะเจอกับนักสู้สาวแดนโรตี "เซบา บาโน" อีกด้วยเพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี vs. จิมมี วีโนต์ (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)พระจันทร์ฉาย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม Vs. โจเซฟ ลาซิรี (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)รถถัง จิตรเมืองนนท์ vs. จาค็อบ สมิธ (มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบก่อนรองชนะเลิศ)โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี vs. วอลเตอร์ กอนซาลเวส (มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบก่อนรองชนะเลิศ)แกรี โทนอน vs. ไท รูโทโล (ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต)ชินยะ อาโอกิ vs. เคด รูโทโล (ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต)ราเดอ โอพาชิช vs. กูโต อิโนเซนเต (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต)ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 vs. ทาอิกิ นาอิโตะ (มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบก่อนรองชนะเลิศ)ซาวาส ไมเคิล vs. อาเมียร์ นาซิรี (มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบก่อนรองชนะเลิศ)วันเดอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย vs. เซบา บาโน (MMA รุ่นสตรอว์เวต)อาชา โรกา vs. อลิส แอนเดอร์สัน (MMA รุ่นอะตอมเวต)เอลิปิตัว ซิเรการ์ vs. โรบิน คาตาลัน (MMA รุ่นสตรอว์เวต)พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ vs. โจชัว ครูซ (คู่สำรอง มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต)แฟน ๆ สามารถติดตามความคืบหน้าของโปรแกรมการแข่งขันในศึก ONE 157 : เพชรมรกต VS จิมมี ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ONEFC.com/th