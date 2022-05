“นัท วันเดอร์เกิร์ล” เตรียมติดปีกสังเวียน MMA ประเดิมไฟต์แรกฉะคู่แข่งแดนโรตี

“นัท” วันเดอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย สุดดี๊ด๊าเตรียมติดปีกประเดิมสังเวียน MMA ไฟต์แรกกับคู่ต่อกรจากแดนโรตี ในศึก ONE157 : เพชรมรกต VS จิมมี ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.65สำหรับ นัท วันเดอร์เกิร์ล ถือเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ทายาทอดีตนักมวยดัง “จรูญศักดิ์ ส.วรพิน” และเป็นพี่สาวของ "แอน ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย" ทำให้เธอได้คลุกคลีกับกีฬาการต่อสู้มาตั้งแต่ยังเด็ก และกลายเป็นความชื่นชอบนัท วันเดอร์เกิร์ล มีพื้นฐานมวยไทยมาตั้งแต่วัย 8 ขวบ และมีโอกาสเก็บชั่วโมงบินตามเวทีต่าง ๆ จนฟอร์มเข้าตาผู้บริหารค่ายแฟร์เท็กซ์ ทำให้ถูกทาบทามเข้าไปอยู่ในสังกัด ก่อนผลักดันให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก ONE ในเวลาต่อมา ซึ่งที่นั่นเธอได้มีโอกาสเสริมทักษะการต่อสู้ภาคพื้นกับโค้ชบราซิลเลียนยิวยิตสู (BJJ) ชื่อดัง "ดีเจ แจ็กสัน" ถึงขั้นเคยยืนแป้นคว้าเหรียญในการแข่งขันระดับประเทศมาแล้วแม้วันนี้ นัท วันเดอร์เกิร์ล จะย้ายชายคามาอยู่บ้านใหม่อย่าง มาร็อกยิม แต่เธอก็ยังฝึกฝน BJJ อย่างต่อเนื่อง กระทั่งล่าสุดได้รับโอกาสให้ประเดิมศึก MMA บนเวทีระดับโลกอย่างเป็นทางการ โดยจะได้พบกับ “เซบา บาโน” นักสู้น้องใหม่จากอินเดีย ในศึก ONE157 : เพชรมรกต VS จิมมี ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.นี้นัท วันเดอร์เกิร์ล เผยความรู้สึกว่าเธอดีใจแบบสุด ๆ ที่จะได้สานฝันให้เป็นจริง หลังจากซุ่มซ้อมเก็บเกี่ยวทักษะวิชาการต่อสู้แบบผสมผสานมานานหลายปี และจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อคว้าชัยชนะมาครองให้ได้“นัทดีใจสุด ๆ เลยที่ได้ชกกติกา MMA ซะที เพราะหนูรอโอกาสนี้มาหลายปีแล้ว ในที่สุดความฝันก็เป็นจริง ตอนแรกหนูคิดว่าจะเริ่มลงแข่ง MMA ในรายการเล็ก ๆ ก่อน แต่เมื่อได้รับโอกาสให้ขึ้นสังเวียน ONE มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากค่ะ""ก่อนหน้านี้หนูแทบไม่มีรู้จักเกี่ยวกับ MMA เลย แต่มันเป็นกีฬาการต่อสู้ที่นิยมทั่วโลก และคนไทยก็เริ่มรู้จักมากขึ้น จึงเป็นแรงกระตุ้นให้หนูอยากลงแข่งกับ ONE ในฐานะนักกีฬา MMA ตัวแทนประเทศไทย ซึ่งหนูจะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะ”แฟน ๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของศึก ONE157 : เพชรมรกต VS จิมมี ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ONEFC.com/th พร้อมติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึกนี้ได้หลากช่องทางที่ ONE Super App, YouTube ONE Championship, AIS Play โดยจะเริ่มยิงสดคู่แรกในเวลา 15.30 น. ของวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.นี้