เปิดเส้นทางสู่เส้นชัยของ 8 ขุนศึก ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์

หลังจากมีการประกบคู่ 8 ยอดขุนศึกของการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวตไปก่อนหน้านี้ ก็มีการประกาศแบ่งสายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยการแข่งขันรอบแรกจะจัดขึ้นในศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยมีความคืบหน้ามาฝากกันตามนี้การแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์​ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ถูกแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สาย A และ สาย Bสาย A ประกอบด้วย 2 คู่ ได้แก่รถถัง จิตรเมืองนนท์ vs. จาค็อบ สมิธซาวาส ไมเคิล vs. อาเมียร์ นาซิรีสาย B ประกอบด้วย 2 คู่ ได้แก่โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี vs. วอลเตอร์ กอนซาลเวสซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 vs. ทาอิกิ นาอิโตะผู้ชนะ 4 คน (สายละ 2 คน) จากการแข่งขันรอบแรกในวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.นี้ จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปจากนั้น ผู้ชนะ 2 คนของแต่ละสายจะทำการแข่งขันกันในรอบรองชนะเลิศ เพื่อหาผู้ชนะคนเดียวของแต่ละสายไปเผชิญหน้ากับผู้ชนะของอีกสายหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันทัวร์นาเมนต์มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ จะได้ครอบครอง เข็มขัดเงินแชมป์ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ อันทรงเกียรติที่มิอาจประเมินค่าได้ โดยถือเป็นเส้นแรกในกติกามวยไทย และจะเป็นเส้นที่ 6 ในประวัติศาสตร์ ONE คงต้องติดตามกันจนจบทัวร์นาเมนต์ว่าใครจะได้ไปครอบครอง!แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ในศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี วันศุกร์ที่ 20 พ.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com , แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 16.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 วันเสาร์ที่ 21 พ.ค.65 เวลา 22.30 น.