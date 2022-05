“พันธ์พยัคฆ์” ฟันธงคู่เดือด ชี้ชัด “รถถัง-จาค็อบ” ใครควรได้รับการชูมือ

“พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์” สวมบทกูรูจำเป็น ร่วมวิเคราะห์ผลการแข่งขันในคู่ระหว่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” กับ “จาค็อบ สมิธ” ว่าใครมีโอกาสที่จะคว้าชัยไปครองมากที่สุด ในรอบแรกของการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ที่จะมีขึ้นในศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.นี้สำหรับการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เป็นการรวบรวม 8 ขุนพลตัวท็อปของรุ่นมาปะทะฝีมือกัน เพื่อชิงเข็มขัดเงินอันทรงเกียรติไปครอง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการประกบคู่ และแบ่งสายอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วและคู่ที่แฟนมวยให้ความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ ก็คือการพบกันระหว่าง รถถัง เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกรุุ่นฟลายเวตคนปัจจุบัน ซึ่งจะเผชิญหน้ากับ จาค็อบ กำปั้นหน้าใหม่จากอังกฤษ ที่ฝีมือและชั้นเชิงถือว่าไม่ธรรมดาโดยก่อนถึงวันขึ้นสังเวียน “ยอดมวยสาม พ.ศ.” พันธ์พยัคฆ์ ในฐานะเพื่อนร่วมค่ายของ รถถัง และผู้แข่งขันเพื่อชิงเก้าอี้สำรองของทัวร์นาเมนต์นี้ ก็ได้ร่วมฟันธงแบบตรงไปตรงมาว่า การพบกันของคู่นี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอน เพราะกำปั้นขาบู๊ทั้งสองคนต่างมีฝีมือที่ยอดเยี่ยมพอ ๆ กันแต่ในท้ายที่สุด พันธ์พยัคฆ์ ก็ยังมั่นใจว่าเพื่อนร่วมค่ายจิตรเมืองนนท์ จะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปครองอย่างแน่นอน เพราะชั่วโมงนี้แชมป์โลกวัย 24 ปีจากพัทลุง ถือว่าเป็นนักชกที่อันตรายที่สุดของรุ่นฟลายเวตในปัจจุบัน“ผมคิดว่าคู่นี้ต้องแลกกันมันแน่ เพราะเท่าที่เห็นสไตล์การชกของ จาค็อบ น่าจะเป็นมวยหมัด ซึ่ง รถถัง ชอบชกกับนักมวยแนวนี้อยู่แล้ว ก็น่าจะเดินหน้าแลกกันสนุกครับ อยู่ที่ว่าคู่นี้ใครจะเป็นฝ่ายออกอาวุธได้จะแจ้ง และทนอาวุธคู่แข่งได้มากกว่า”“แต่โดยส่วนตัวผมต้องเชียร์รถถังอยู่แล้วครับ เท่าที่ดูในตอนนี้ใครก็หยุดเขาไม่อยู่ เพราะด้วยโอกาส ด้วยสไตล์การชกของเขาที่เหมาะกับนวมเล็ก ผมบอกได้เลยว่าชั่วโมงนี้เขาเป็นนักมวยไทยที่น่ากลัวที่สุดครับ”สำหรับผู้ชนะระหว่าง รถถัง กับ จาค็อบ จะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ไปพบกับผู้ชนะระหว่าง “ซาวาส ไมเคิล” หรือ “อาเมียร์ นาซิรี” เพื่อชิงตำแหน่งผู้นำสาย A ส่วน พันธ์พยัคฆ์ จะพบกับ “โจชัว ครูซ” นักชกหน้าใหม่จากเม็กซิโก เพื่อแย่งโควตานักกีฬาสำรองของการแข่งขันครั้งนี้แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทัวร์นาเมนต์มวยไทยครั้งประวัติศาสตร์ได้ในศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี วันศุกร์ที่ 20 พ.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com , แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 16.00 น. และชมย้อนหลังทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ในวันเสาร์ที่ 21