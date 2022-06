ส่องชีวิตนักมวยหนุ่มสุดฮ็อต “จิมมี วีโนต์” ผ่านประเด็นเด็ดใน 5 เรื่อง

นาทีนี้ ชื่อของ “จิมมี วีโนต์” นักมวยไทยสุดฮ็อตจากแดนน้ำหอม คงเป็นคุ้นหูของแฟนมวยชาวไทย หลังสร้างชื่อบนเวที ONE ในฐานะผู้ท้าชิงที่โชว์ฟอร์มแกร่งประมือกับราชันมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตอย่าง “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” ได้น่าประทับใจ ในศึก ONE 157 : เพชรมรกต VS จิมมี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้ เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับนักมวยตัวเก่งจากแดนยุโรปให้มากขึ้นผ่าน 5 เรื่องราวที่น่าสนใจต่อไปนี้1.นักมวยตัวท็อป แชมป์จากหลายสถาบันถึงจะอายุเพียงแค่ 26 ปี แต่ปัจจุบัน จิมมี ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่เจ๋งที่สุดของยุโรป หลังกวาดแชมป์มานับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลก WBC, แชมป์ WMC ในระดับโปร และแชมป์โลก IFMA รวมถึงการจารึกชื่อเป็นนักมวยชาวต่างชาติคนที่ 6 ที่คว้าเข็มขัดอันทรงเกียรติของเวทีมวยลุมพินี2.ประมือนักมวยไทยแถวหน้าจากการที่ผ่านสังเวียนมาอย่างโชกโชน ทำให้ จิมมี เคยประลองฝีมือกับนักมวยไทยชื่อดังมาแล้วหลายราย ทั้ง "เซราะกราว เพชรยินดีอะคาเดมี", "ราฟฟี โบฮิค", "โบโบ แซมโก" รวมถึงนักมวยในตำนานอย่าง "เพชรบุญชู เอฟเอกรุ๊ป", "ยอดวิชา บัญชาเมฆ" รวมถึง "ปกรณ์ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม"3.มวยไทยก็ยอด MMA ก็เยี่ยมหลังประสบความสำเร็จในกติกามวยไทย ในที่สุดนักสู้หนุ่มวัย 26 ปีก็ตัดสินใจหันไปชิมลางในการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ครั้งแรก เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว แถมยังเอาชนะคู่ต่อสู้จากยูเครนได้ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นเพราะ จิมมี มีพื้นฐานวิชาการต่อสู้ท่านอนมาจากการเรียนยูโดในวัยเด็กนั่นเอง4.ฝึกมวยไทยกับยอดฝีมือถึงแม้จะปักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านเกิดเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อถึงไฟต์สำคัญ ๆ จิมมี มักหอบหิ้วกระเป๋ามาชุบตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เวนัม ค่ายมวยชื่อดังแห่งเมืองพัทยา เพราะที่นี่มีกำปั้นแถวหน้าของ ONE ที่สามารถเป็นคู่ซ้อมให้เขาได้ ไม่ว่าจะเป็น “เมห์ดี ซาทูต”, “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ”, “ฟาห์ดี คาเล็ด” รวมถึง “เซมี ซานา”5.ชวดแชมป์โลกแต่แจ้งเกิดเต็มตัวจิมมี ได้รับโอกาสพิเศษในการเปิดตัวครั้งแรกกับ ONE ในฐานะผู้ท้าชิงเข็มขัดของ เพชรมรกต ซึ่งถึงแม้เขาจะเป็นฝ่ายปราชัยด้วยคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ แต่ด้วยฟอร์มยอดเยี่ยมทำให้เขาทะลุขึ้นมารั้งอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ทันทีสำหรับแฟน ๆ ที่อยากรู้จักกับ จิมมี ให้มากกว่านี้ สามารถเข้าไปส่องชีวิตส่วนตัวและเรื่องราวต่าง ๆ ของเขาได้ทางอินสตาแกรม jimmy_vienotนอกจากนี้ ยังสามารถติดตามความคืบหน้า และโปรแกรมการแข่งขันในไฟต์ต่อไปของ จิมมี ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ ONEFC.com/th