เดือดแน่! “เพชรมรกต” คันมือ เปรยอยากรับน้อง “ตะวันฉาย” เป็นรายต่อไป

“เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” ล็อกเป้าคู่ชกรายต่อไป เปรยอยากวัดฝีมือกับรุ่นน้องฟอร์มแรงอย่าง “ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” ดูสักครั้ง หลังป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกได้สำเร็จ ในศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับ เพชรมรกต เจ้าของฉายา “ขุนศอกเมืองดอกบัว” สามารถป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต เอาไว้ได้เป็นครั้งที่ 3 หลังไล่เบียดเอาชนะ จิมมี วีโนต์ คู่ต่อกรจากฝรั่งเศสไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์โดยไฟต์ดังกล่าว เพชรมรกต สาดแข้งแลกอาวุธกับ จิมมี อย่างดุเดือด กระทั่งยกที่ 4 แชมป์โลกชาวไทยได้โอกาสยิงหมัดขวาตรงเข้าเต็มกราม ส่งคู่ชกลงไปให้กรรมการนับ 8 ก่อนจะป้องกันแชมป์ไปแบบสุดสูสี พร้อมคว้าโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) เป็นของแถมหลังการชก เพชรมรกต เผยว่า ถึงแม้จะไม่ค่อยพอใจฟอร์มกับของตัวเองเท่าไหร่ เพราะร้างสังเวียนไปนาน ทำให้จังหวะการออกอาวุธยังไม่เข้าที่ แต่หลังจบ 5 ยกก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะเป็นผู้ชนะในไฟต์นี้ เพราะได้เปรียบคู่ชกไปหนึ่งนับส่วนในไฟต์ต่อไป แชมป์โลกวัย 28 ปีเผยว่า ถ้าเป็นไปได้ก็อยากลองวัดฝีมือกับรุ่นน้องฟอร์มแรงอย่าง "ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" หลังจากที่เจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” ตัดสินใจขยับพิกัด ขึ้นมาล่าแชมป์โลกในรุ่นเฟเธอร์เวตเมื่อไม่นานมานี้“ถ้าเลือกได้ผมก็อยากเจอ ตะวันฉาย ครับ แต่โดยส่วนตัวผมไม่เกี่ยงอยู่แล้วครับว่าจะต้องชกกับใคร ไม่ว่าจะเป็น ตะวันฉาย ซุปเปอร์บอน หรือนักมวยต่างชาติ จะเป็นใครก็ได้หมดเลยครับ”ทั้งนี้ ตะวันฉาย ขยับจากรุ่นแบนตัมเวตขึ้นมาชกในรุ่นเฟเธอร์เวต (70 กก.) เนื่องจากมีปัญหาในการทำน้ำหนักตัว รวมถึงโครงสร้างทางร่างกายที่สูงใหญ่และยังไม่หยุดโต จึงตัดสินใจขึ้นมาชกในรุ่นดังกล่าวแทน โดยเคยประกาศกร้าวว่าตั้งใจจะกระชากเข็มขัดจากราชันรุ่นเฟเธอร์เวตอย่าง เพชรมรกต ให้ได้