เป๋าตุงกลับบ้าน "รถถัง-เพชรมรกต" คว้าโบนัสอัดฉีดรวมกว่า 3 ล้านจากศึก ONE

สองนักกีฬาตัวแทนชาวไทย “รถถัง จิตรเมืองนนท์” และ “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” โชว์ฟอร์มเด็ดคว้าโบนัสอัดฉีดรวมกันกว่า 3 ล้านบาทจากศึก ONE 157: เพชรมรกต vs จิมมี ที่จบลงด้วยความดุเดือดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมาถือเป็นการรับโชคสองชั้นสำหรับแชมป์โลก ONE ชาวไทยทั้งสองราย เพราะนอกจากจะคว้าชัยเหนือคู่แข่งมาได้แล้ว ยังได้รับเงินพิเศษตุงกระเป๋ากลับบ้านไปด้วย โดยทั้งคู่ทำผลงานได้ประทับใจ นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของ ONE จึงรับไปเหนาะ ๆ คนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1.7 ล้านบาทโดยทั้งคู่ก็ออกมาเผยความรู้สึกถึงการได้รับคัดเลือกให้เป็นนักชกฟอร์มเดือดประจำแมตช์ พร้อมแง้มแผนจัดการกับเงินรางวัลพิเศษที่ได้มาในครั้งนี้ด้าน เพชรมรกต เผยว่า “ผมรู้สึกดีใจมาก ๆ ครับที่ได้รับเงินโบนัส มันสำคัญสำหรับผมมากเพราะผมจะได้เอาไปสร้างบ้านสำหรับครอบครัวให้เสร็จซะทีครับ และส่วนหนึ่งก็จะให้พ่อและแม่ด้วยครับ”ขณะที่ รถถัง เปิดใจว่า “ผมก็ต้องขอขอบคุณ ONE มากครับ ที่ทำให้ผมมีวันนี้และสามารถดูแลครอบครัวผมได้ ผมก็จะเดินสายทำบุญครับ ถึงผมจะไม่ใช่คนที่ร่ำรวยอะไร แต่ถ้ามีโอกาสผมก็ช่วยคนตลอดครับ"นับตั้งแต่มีการประกาศมอบเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬา ONE เพชรมรกต และ รถถัง ถือเป็นนักกีฬาชาวไทยที่ได้เงินโบนัสต่อจาก “สินสมุทร กลิ่นมี” ที่คว้าเงินล้านไปเป็นคนแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจาก รถถัง และ เพชรมรกต แล้ว ยังมีราชันรุ่นสตรอว์เวตคนใหม่ป้ายแดง "โจเซฟ ลาซิรี" และ "ไท รูโทโล" น้องใหม่ที่เปิดตัวครั้งแรกในศึกนี้คว้าโบนัสไปได้เช่นกัน