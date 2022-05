“เพชรมรกต” รั้งเข็มขัดเหนียว “รถถัง-ซุปเปอร์เล็ก” ลิ่วตัดเชือกมวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ศึก ONE157

ดุเดือดสมการรอคอย สำหรับศึก ONE 157 : เพชรมรกตVS จิมมี เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ โดย “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” ป้องกันเข็มขัดเอาไว้ได้แบบสุดมัน ขณะที่ 2 ตัวเต็งมวยไทยฉลุยศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ตามคาด ส่วน “พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยฯ” ถูกผู้ท้าชิงกระชากเข็มขัดปลิวสำหรับคู่เอกเป็นการป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ครั้งที่ 3 ของ “ขุนศอกเมืองดอกบัว” เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี ซึ่งพบกับ “จิมมี วีโนต์” กำปั้นหน้าใหม่จากฝรั่งเศส ที่ได้สิทธิ์ขึ้นชิงแชมป์โลกตั้งแต่ไฟต์แรกที่เปิดตัวแม้ 3 ยกแรกเกมจะสูสี แต่ยกที่ 4 เพชรมรกต ชิงความได้เปรียบด้วยการยิงหมัดขวาตรงส่ง จิมมี ลงไปให้กรรมการนับ 8 ผู้ท้าชิงพยายามเร่งเครื่องเพื่อทวงคืน แต่ไล่ไม่ทัน ทำให้ครบยก เพชรมรกต เบียดเอาชนะคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ ป้องกันตำแหน่งแชมป์ได้เป็นครั้งที่ 3ส่วนการชิงชัยในศึก ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบก่อนรองชนะเลิศ “The Iron Man” รถถัง จิตรเมืองนนท์ โคจรมาพบกับ “จาค็อบ สมิธ” กำปั้นขาลุยจากอังกฤษรถถัง ไล่กระหน่ำทั้งหมัดและศอกเข้าใส่ จาค็อบ ได้เลือดตั้งแต่ยกสอง แชมป์ชาวไทยยังคุมเกมเอาไว้ได้ตลอดเกม ก่อนจะเข้าวินคว้าชัยไปอย่างขาดลอยด้วยคะแนนเอกฉันท์ด้าน "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวัง ไล่ถลุง “ทาอิกิ นาอิโตะ” นักมวยจอมอึดจากญี่ปุ่นอยู่ข้างเดียว ก่อนจะเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ไปได้ตามคาดส่วน “นัท วันเดอร์เกิร์ล" ประเดิมชัยแรกในกติกา MMA โดยใช้ท่าอาร์มบาร์เผด็จศึก "เซบา บาโน" คู่ต่อกรจากอินเดีย ปิดเกมไวในยกแรกขณะที่ "พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต ป้องกันแชมป์ครั้งแรกกับ “โจเซฟ ลาซิรี” ผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งของแรงกิง แต่ พระจันทร์ฉาย เป็นฝ่ายถูกอาวุธของคู่แข่งจนได้แผลแตก เลือดไหลเข้าตาจนชกต่อไม่ไหวในยก 3 ส่งผลให้ โจเซฟ ชนะทีเคโอไปขึ้นแท่นเป็นเจ้าบัลลังก์รุ่นสตรอว์เวตคนใหม่ทันทีสรุปการแข่งขันทุกคู่ในรายการเพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ จิมมี วีโนต์ (ชิงแชมป์โลกมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)โจเซฟ ลาซิรี ชนะทีเคโอ พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม นาทีที่ 3.00 ของยกที่ 3 (ชิงแชมป์โลกมวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)รถถัง จิตรเมืองนนท์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ จาค็อบ สมิธ (มวยไทย กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบก่อนรองชนะเลิศ)ไท รูโทโล ชนะซับมิชชัน แกรี โทนอน นาทีที่ 1.37 ของยกที่ 1 (ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต)เคด รูโทโล ชนะคะแนนเอกฉันท์ ชินยะ อาโอกิ (ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต)วอลเตอร์ กอนซาลเวส ชนะน็อก โจชัว ครูซ วินาทีที่ 35 ของยกที่ 1 (มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบก่อนรองชนะเลิศ)ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ชนะคะแนนเอกฉันท์ ทาอิกิ นาอิโตะ (มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบก่อนรองชนะเลิศ)ซาวาส ไมเคิล ชนะคะแนนเอกฉันท์ อาเมียร์ นาซิรี (มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบก่อนรองชนะเลิศ)อลิส แอนเดอร์สัน ชนะซับมิชชัน อาชา โรกา นาทีที่ 2.04 ของยกที่ 1 (MMA รุ่นอะตอมเวต)โมฮัมเหม็ด บาวตาชา ชนะคะแนนเอกฉันท์ ดาวิต คิเรีย (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต)วันเดอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย ชนะซับมิชชัน เซบา บาโน นาทีที่ 1.22 ของยกที่ 1 (MMA รุ่นสตรอว์เวต)แชร์ซอด คาบูทอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เดนิส พูริช (คู่สำรอง มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต)เอลิปิตัว ซิเรการ์ ชนะซับมิชชัน โรบิน คาตาลัน นาทีที่ 2.58 ของยกที่ 1 (MMA รุ่นสตรอว์เวต)