ย้อนรอย 4 ขุนพลไทยฟอร์มจัด คว้าโบนัสจาก ONE ช่วงครึ่งปีแรก 2022

ก่อนหน้านี้บอส ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอ ONE ได้ประกาศแจกเงินอัดฉีด ให้กับนักกีฬาที่โชว์ฟอร์มเยี่ยมบนสังเวียนคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) ซึ่งไม่ว่าผลจะชนะ หรือแพ้ ก็มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา หากสามารถโชว์ฟอร์มได้สนุกถูกใจคนดูโดยนับตั้งแต่เริ่มแจกโบนัส ก็มีขุนพลสัญชาติไทยทำล้านแตก หยิบชิ้นปลามันไปครองแล้วถึง 4 รายด้วยกัน ส่วนจะเป็นใครบ้างนั้นลองไปติดตามกัน1.สินสมุทร กลิ่นมีน้องชายของยอดฝีมือมวยไทยอย่าง “สุดสาคร ส.กลิ่นมี” ได้รับโอกาสประเดิมสังเวียนระดับโลกครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ก็โชว์ฟอร์มกระฉูดทันที โดยไล่ต้อนชนะน็อก “นิกี โฮลสเกน” นักคิกบ็อกซิ่งตัวพ่อชาวดัตช์ไปในยกที่ 2 และกลายเป็นนักมวยไทยคนแรกที่คว้าโบนัสดังกล่าวไปครอง2.รถถัง จิตรเมืองนนท์หลังกลับมาชกในกติกามวยไทยที่ถนัด “ดิไอรอนแมน” รถถัง จิตรเมืองนนท์ ก็ฉายแสงได้อย่างโดดเด่นบนเวทีอีกครั้ง ด้วยการโชว์ฟอร์มโหดจัดการ “จาค็อบ สมิธ” กำปั้นหน้าใหม่จากอังกฤษไปแบบเอกฉันท์เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบตัดเลือก ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์แล้ว ยังทำให้ รถถัง ซิวโบนัสก้อนโตไปนอนกอดอีกด้วย3.เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี“ขุนศอกเมืองดอกบัว” ถึงแม้จะหายหน้าจากสังเวียนไปนาน แต่การกลับมาป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตครั้งที่ 3 ก็ยังโชว์ฟอร์มได้สมราคาเจ้าบัลลังก์ โดยจัดไป 1 นับในยกที่ 4 ก่อนจะประคองตัวเข้าวินด้วยการเอาชนะคะแนน “จิมมี วีโนต์” นักมวยไทยจอมแกร่งชาวฝรั่งเศสไปแบบไม่เป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา4.ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมล่าสุดในศึก ONE 158: ตะวันฉาย vs นิคลาส เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” ตะวันฉาย ประเดิมไฟต์แรกในพิกัดน้ำหนักรุ่นเฟเธอร์เวตได้อย่างสุดยอด ด้วยการประเคนหมัดเข้าใส่ “นิคลาส ลาร์เซน” จนเปิดตำรารับไม่ทัน ก่อนจะเอาชนะน็อกไปในยกที่ 2 คว้าตั๋วชิงแชมป์โลกกับ เพชรมรกต พร้อมสอยโบนัสก้อนโตกว่า 1.7 ล้านบาทเข้ากระเป๋าอีกรายส่วนนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยคนต่อไปที่คว้าโบนัสจะเป็นใคร แฟน ๆ สามารถติดตามความคืบหน้า และโปรแกรมการแข่งขันของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ ONEFC.com/th