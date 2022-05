ล็อกตัว 4 คนสุดท้ายตัดเชือก ศึก ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์

เผยโฉมหน้า 4 ขุนพลรุ่นฟลายเวต ที่สามารถตีตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ได้สำเร็จ หลังจากโชว์ฟอร์มผ่านด่านแรกได้อย่างสุดยอด ในศึก ONE 157: เพชรมรกตvs จิมมี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับการชิงเข็ดขัดเงินอันทรงเกียรติในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต จาก 8 คนในรอบก่อนรองฯ ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ 4 นักสู้หัวกะทิของรุ่นเท่านั้น ที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือก ส่วนใครจะพบกับใครบ้างนั้น วันนี้เราจะพาไปดูกันสาย เอ : รถถัง VS ซาวาส“The Iron Man” รถถัง จิตรเมืองนนท์ เจ้าบัลลังก์แชมป์โลกรุ่นฟลายเวต ก็ไม่ทำให้กองเชียร์ต้องผิดหวัง เมื่อสามารถไล่ต้อน “จาค็อบ สมิธ” กำปั้นหน้าใหม่จากอังกฤษไปอย่างขาดลอย แถมยังเพิ่มสถิติไร้พ่ายในกติกามวยไทย ชนะรวด 11 ไฟต์ติดต่อกันได้อีกด้วยส่วน “ซาวาส ไมเคิล” นักชกชาวไซปรัสจากค่ายมวยเพชรยินดี ในรอบแรกเช็กบิล “อาเมียร์ นาซิรี” กำปั้นม้ามืดเจ้าของดีกรีแชมป์เวทีอ้อมน้อยมาได้แบบไร้ปัญหา ทำให้คว้าตั๋วลอยลำเข้าสู่รอบตัดเชือกไปเช่นกันสาย บี : ซุปเปอร์เล็ก vs วอลเตอร์“The Kicking Machine” ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 อีกหนึ่งตัวเต็งของทัวร์นาเมนต์ ถึงแม้จะร้างสังเวียนไปนาน แต่ด้วยชื่อชั้นและประสบการณ์ที่เหนือกว่า ทำให้ไฟต์นี้จอมเตะจากบุรีรัมย์เอาชนะ “ทาอิกิ นาอิโตะ” คู่ปรับจากแดนปลาดิบไปได้แบบไม่ยากเย็นขณะที่ “วอลเตอร์ กอนซาลเวส” จากบราซิลเจองานเบากว่าที่คิด เมื่อใช้เวลาไปเพียงแค่ 35 วินาทีของยกแรก เผด็จศึก “โจชัว ครูซ” ที่ขึ้นสังเวียนในฐานะมวยแทนของ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ซึ่งป่วยกะทันหัน คว้าชัยแบบติดจรวดพร้อมเข้าสู่รอบรองฯ โดยไม่เหนื่อยมากนักทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศศึก ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ONEFC.com/th