ส่องฟอร์มแกร่ง "จาง เฉิงหลง" ว่าที่คู่แข่ง "เพชรทนง" ศึก ONE: REVOLUTION

ก่อนที่ จาง เฉิงหลง จะลงศึกปลายเดือนนี้ เราจะพาไปทำความรู้จักชีวิตของเขาโดยสังเขปพร้อมกับย้อนส่องฟอร์มแกร่งที่ผ่านมาแฟนหมัดมวยชาวไทยอาจคุ้นหน้าคุ้นตานักชกแดนมังกรคนนี้กันมาบ้าง เพราะ จาง เคยโลดแล่นอยู่บนสังเวียนผ้าใบในประเทศไทยมาก่อน โดยสร้างผลงานเป็นที่จดจำในฉายา "Muay Thai Boy (เจ้าหนูมวยไทย)"จาง เกิดในตระกูลนักศิลปะการต่อสู้ที่มี ปู่ พ่อ และพี่ชาย (จาง ฉุนยู่ นักชก วัน ซูเปอร์ ซีรีส์ รุ่นเฟเธอร์เวต) ล้วนเป็นนักกีฬาอาชีพ จาง จึงได้รับแรงบันดาลใจจากครอบครัวโดยเริ่มฝึกสานต่าและมวยไทยตั้งแต่วัย 12 ปีหลังจากจบชั้นมัธยมต้น เขาตัดสินใจออกล่าฝันด้วยการย้ายมาอยู่ประเทศไทยเพื่อฝึกซ้อมมวยไทยอย่างจริงจังพร้อมทั้งสั่งสมกระดูกมวยด้วยการลงแข่งขันในเวทีมวยชั้นนำหลายเวทีโดยมีโอกาสประมือกับนักมวยไทยฝีมือฉกาจมากหน้าหลายตา หนึ่งในนั้นคือ "สิงห์ดำ เกียรติหมู่ 9" ทำให้ จาง มีประสบการณ์ข้นคลั่กแม้อายุได้เพียง 19 ปีนักสู้แดนมังกร วัย 23 ปี ปรากฏตัวครั้งแรกใน ONE เมื่อปี 2562 และบุกตะลุยเก็บแต้มชัย 3 ไฟต์รวดจนคว้าสิทธิ์การขึ้นชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ที่ ONE จัดขึ้นเป็นครั้งแรกกับ "อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ" นักสู้จากแดนหมีขาว ในเดือนธันวาคม 2562น่าเสียดายที่ จาง เป็นฝ่ายพ่ายคะแนนอย่างราบคาบทั้งที่ตนเองมีประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งเหนือคู่แข่งที่ถนัดมวยไทยมากกว่า เขากลับมากู้ศรัทธาคืนในการเผชิญหน้ากับ “ฮิโรกิ อากิโมโตะ” ในเดือนตุลาคม 2563 แต่ยังต้องผิดหวังกลับไปจาง ยังไม่ยอมแพ้ขอแก้มือกับ ฮิโรกิ คู่ปรับเก่าเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทว่า จาง ก็ต้องเสียใจซ้ำซากเป็นฝ่ายพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย อย่างไรก็ตาม การต่อสู้อย่างดุเด็ดเผ็ดมันของทั้งคู่ก็ทำให้ไฟต์รีแมตช์ครั้งนั้นได้รับเลือกเป็นหนึ่งในศึก วัน ซูเปอร์ ซีรีส์ ยอดเยี่ยม ไตรมาสแรก ปี 2564 เลยทีเดียวจาง เฉิงหลง จะสามารถยื้อเก้าอี้จาก เพชรทนง ไว้ได้หรือไม่ รอชมได้ใน ศึก ONE: REVOLUTION ถ่ายทอดสด วันศุกร์ที่ 24 ก.ย.64 เริ่มคู่แรกเวลา 17.30 น. รับชมทาง แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูป ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) ส่วนทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รับสัญญาณสด 21.30 น.