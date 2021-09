5 เรื่องที่ต้องรู้ของ "เมห์ดี ซาทูต" ผู้ท้าชิงแชมป์โลกรายแรกของ "กัปปิตัน"

ก่อนที่ เมห์ดี จะลงชิงชัยในฐานะผู้ท้าชิงบัลลังก์รายแรกของ กัปปิตัน ในศึกครั้งนี้ เราจะพาไปรู้จักที่มาที่ไปของนักสู้จอมเก๋า วัย 37 ปีคนนี้กันใน 5 เรื่องที่จะทำให้คุณรู้จักเขาดีขึ้นเมห์ดี vs น้องโอ๋ (6 ต.ค.61)เมห์ดี ซาทูต ถือเป็นนักชกมากประสบการณ์ที่ผ่านศึกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรวมกันแล้วมากกว่า 100 ไฟต์ พ่วงด้วยดีกรีเป็นแชมป์โลก ISKA และ WBC และยังเคยประมือกับนักชกไทยระดับยอดฝีมือมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็น น้องโอ๋, สะเก็ดดาว, ตุ๊กตาทอง, แสนชัย ฯลฯเมห์ดี ฝึกมวยไทยครั้งแรกเมื่อเขาอายุ 10 ขวบ และหลงรักมวยไทยอย่างจังถึงขนาดตั้งปณิธานว่าจะมาเมืองไทยและเรียนมวยไทยให้ได้ ในระหว่างที่ยังเรียนและทำงานไปนั้น เขาใช้เวลาว่างจากการเรียนและการทำงานฝึกซ้อมมวยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังลงทุนเดินทางไป-กลับประเทศไทยกว่า 50 ครั้งเพื่อเรียนมวยไทยและลงแข่งขันในรายการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในประเทศฝรั่งเศส เมห์ดี มีกิจการค้าสุขภัณฑ์ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวที่เขาต้องดูแลแต่เขายังรู้สึกว่ายังมีอะไรขาดหายไป เขาจึงตัดสินใจขายสมบัติทั้งหมดเพื่อเปิดร้านขายอุปกรณ์มวยไทยที่ตนเองชื่นชอบแทน ต่อมา เขาได้รับการติดต่อจากค่ายเวนัม พัทยา ให้มาทำงานเป็นครูฝึกมวยไทยซึ่งทำให้ชีวิตของ เมห์ดี เปลี่ยนไปทันทีเมห์ดี ตัดสินใจย้ายมาลงหลักปักฐานอยู่ในประเทศไทยโดยทำงานเป็นครูสอนมวยไทยพร้อมกับควบตำแหน่งหุ้นส่วนของค่ายเวนัมไปด้วย โดยมีลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและเทศมาเรียนกับเขามากมายรวมถึงศิษย์คนโปรดอย่าง “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ที่ถูก กัปปิตัน กระชากเข็มขัดไปเมื่อ 22 มกราคมที่ผ่านมาแม้จะหันไปทุ่มเทกับการเป็นครูมวย แต่ไฟนักสู้ยังคงอยู่ในจิตใจ เมห์ดี ตลอดเวลา โดยเขากลับมาลงศึกกับ วัน แชมเปียนชิพ ในฐานะนักสู้ตั้งแต่ปี 2561 สั่งสมสถิติชนะ 2 แพ้ 2 และยังคงมุ่งมั่นล่าเข็มขัดแชมป์โลกจากเวที ONE ให้ได้อีกเส้นหลังจากได้ครองแชมป์มาแล้วจากหลายเวทีทั่วโลกเมห์ดี ถึงประกาศลั่นว่า หากเขาสามารถกระชากเข็มขัดจาก กัปปิตัน ได้ ก็วางแผนที่จะยุติบทบาทนักสู้ตลอดระยะเวลา 20 ปี อย่างสมศักดิ์ศรี