"ตะวันฉาย-สิทธิชัย" ลืมคำว่าพี่น้องสักครู่ ขอสู้เต็มที่บนสังเวียน

พี่น้องร่วมวงการ “ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” และ “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” จำต้องทิ้งความสนิทสนมส่วนตัวในฐานะที่เคยร่วมงานและมีความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้ก่อน เพื่อลงฟาดฟันกันอย่างเต็มที่ตามหน้าที่นักกีฬาในฐานะคู่เอกศึก ONE: BATTLEGROUND III ซึ่งเป็นเทปการแข่งขัน ออกอากาศในศุกร์ที่ 27 สิงหาคมนี้“Killer Kid (เจ้าหนูนักฆ่า)” กับ “ซ้ายดารา” ยอดฝีมือต่างสไตล์ รู้จักกันครั้งแรกจากการเป็นผู้นำไหว้ครูมวยไทย ร่วมกับ "ยอดมวย 3 พ.ศ." พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ และ “เพชฌฆาตขนตางอน” อนุวัฒน์ แก้วสัมฤทธิ์ ใน “พิธีไหว้ครูมวยไทยโลก” ครั้งที่ 15 เมื่อปี 2562 ซึ่งเป็นงานที่ภาครัฐสนับสนุนให้จัดขึ้นเพื่อสืบสานการไหว้ครูในกีฬามวยไทยอันเป็นประเพณีอันดีงามของไทยมาแต่โบราณ โดยจัดเป็นประจำทุกปีในวันที่ 17 มีนาคม ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงบรมครูมวยไทย "นายขนมต้ม"ต่อมา ทั้งคู่ยังได้ร่วมงานกันอีกครั้งในการเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับชุดกีฬาแบรนด์ดัง ทำให้พวกเขาคุ้นเคยกันดี แต่ถึงอย่างนั้น สิทธิชัย ในฐานะนักชกรุ่นพี่ก็เผยว่าความสัมพันธ์ฉันพี่น้องจะไม่มีผลต่อการประมือกันบนสังเวียนแน่นอน“ผมกับตะวันฉาย เคยเจอกันงานแรก คืองานไหว้ครูมวยไทยโลก ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่มาก ไม่มีวันลืมแน่นอน เพราะเป็นเกียรติประวัติของชีวิตและวงศ์ตระกูล ส่วนอีกงานคือไปถ่ายโฆษณาให้ชุดกีฬาแบรนด์ดังของต่างประเทศ ตอนนั้นยังไม่คิดหรอกครับว่าจะได้มีโอกาสมาชกกัน แต่เส้นทางการต่อสู้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด หลีกทางให้กันไม่ได้ แต่พอเกมจบ เราก็ต้องจบตามเกมครับ”แฟน ๆ สามารถรับชมศึก ONE: BATTLEGROUND III วันศุกร์ที่ 27 ส.ค.นี้ ได้ทาง ONE Super App, YouTube ONE Championship, AIS Play เวลา 19.30 น. ส่วนทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 22.40 น.