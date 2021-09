แฟนกีฬามีเฮ! ONE เปิดโหวตประกบคู่ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รอบรองชนะเลิศ ผ่านออนไลน์

อำนาจการโหวตอยู่ในมือคุณแล้ว! ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่แฟนกีฬาสามารถโหวตการประกบคู่แข่งขันของ ONE ผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง รอบรองชนะเลิศ อยากให้นักสู้สาวที่คุณชื่นชอบได้เจอกับใคร ร่วมโหวตผ่าน onefc.com (เลือกภาษาไทยได้) โดยจะเริ่มเปิดโหวตหลังประกาศผลการแข่งขันรอบแรกเสร็จสิ้นในศึก ONE: EMPOWER ศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564การแข่งขัน เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ คือทัวร์นาเมนต์ MMA ที่นำ 8 สาวแกร่งตัวแทนแต่ละประเทศมาเผชิญหน้ากันรอบแรกในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต (47.7 - 52.2 กก.) ได้แก่ เดนิส แซมโบอันกา (ฟิลิปปินส์) vs. ซอ ฮี ฮาม (เกาหลีใต้), อาลีโอนา ราสโซฮินา (ยูเครน) vs. แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ (ไทย), เมง โบ (จีน) vs. ริตู โฟกาต (อินเดีย) และ อิตซูกิ ฮิราตะ (ญี่ปุ่น) vs. อลิส แอนเดอร์สัน (อเมริกา) ซึ่งระเบิดขึ้นในศึกหญิงล้วนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ONE: EMPOWERลิงก์รับชมการแข่งขันที่นี่หลังได้ผลผู้ชนะ 4 คนจากรอบแรก แฟนกีฬาสามารถจับคู่ได้ว่าอยากให้ใครเจอกับใครในรอบรองชนะเลิศครั้งต่อไป โดยสามารถร่วมโหวตผ่านเว็บไซต์ของ วัน แชมเปียนชิพ ได้ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน 2564 ซึ่งจะมีการประกาศผลการประกบคู่แข่งขันอย่างเป็นทางการในศึก ONE: REVOLUTION ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564ทั้งนี้ หญิงแกร่งที่สุดผู้คว้าเข็มขัดแชมป์ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง จะได้สิทธิ์ขึ้นท้าชิงแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวตกับ “แองเจลา ลี” ราชินีของรุ่นคนปัจจุบันในโอกาสต่อไปอย่าพลาดที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการชี้ชะตานักสู้หญิงแกร่งในศึกครั้งยิ่งใหญ่นี้ รับชมการถ่ายทอดสด ศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รอบแรก วันศุกร์ที่ 3 ก.ย. 64 ผ่านทาง แอปมือถือ ONE Super App, YouTube ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เวลา 18.30 น. และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 (รับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา 21.30 น.) และร่วมโหวตได้ที่ onefc.com (เลือกภาษาไทยได้)