ทำความรู้จัก "ซง จิง หนาน" สุดยอดวีรสตรี MMA คนแรกจากแดนมังกร

“The Panda” ซง จิง หนาน แชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวตหญิง วีรสตรีแห่งวงการศิลปะการต่อสู้แดนมังกร ประกาศกร้าวขอป้องแชมป์ด้วยชีวิตกับผู้ท้าชิงตัวแม่จอมซับมิชชันแดนแซมบา "มิเชลล์ นิโคลินี" ที่อาจหาญขึ้นมาชิงบัลลังก์ในศึกพลังหญิงครั้งประวัติศาสตร์ ONE: EMPOWER ซึ่งจะถ่ายทอดสดให้แฟน ๆ ทั่วโลกได้ชมกันในวันศุกร์ที่ 3 กันยายนนี้ซง จิง หนาน ได้รับการยกย่องเชิดชูเยี่ยงวีรสตรีในฐานะผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาจีนคนแรกที่นั่งบัลลังก์แชมป์โลกของวงการต่อสู้แบบผสมผสานบนเวที ONE ทั้งยังครองตำแหน่งราชินีผู้ไร้เทียมทานที่ไม่มีคู่แข่งคนไหนสามารถโค่นบัลลังก์เธอได้จนถึงปัจุบันซง มีความฝันตั้งแต่วัยเยาว์ว่าจะเป็นนักกีฬาอาชีพให้ได้ เธอเรียนรู้การต่อสู้โดยมีแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ ทั้งยังเป็นการป้องกันตัวจากการโดนเพื่อนกลั่นแกล้ง โดยเริ่มต้นเส้นทางนักสู้เมื่ออายุ 18 ปีด้วยการเป็นนักมวยทีมชาติจีน ต่อมา เธอหันมาเรียนกีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสูเพิ่มเติมและหลงรักศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานเข้าเต็มเปาจากนั้น ซง ก็หันมาเอาดีในกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานอย่างจริงจัง โดยสั่งสมสถิติ ชนะ 12 แพ้ 1 จากเวทีการแข่งขันภายในประเทศจีน ก่อนตัดสินใจก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่าง วัน แชมเปียนชิพซง ก้าวขึ้นเวที ONE ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2560 และแจ้งเกิดอย่างงดงามด้วยการน็อกเอาต์ "เอพริล โอซีนิโอ" ในเวลา 3 นาทีเศษ การประเดิมศึกแรกอย่างยอดเยี่ยมส่งให้เธอคว้าฟาสแทรกต์ขึ้นชิงแชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวตหญิง ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเผชิญหน้ากับ "ทิฟฟานี เตียว" จากสิงคโปร์ โดย ซง ตอกย้ำความยอดเยี่ยมด้วยการชนะน็อกขึ้นนั่งบัลลังก์อย่างสมศักดิ์ศรีวีรสตรีแดนมังกรคนแรกในประวัติศาสตร์ เมื่อ 20 ม.ค.61ในฐานะตัวแทนชาติจีน ซง ทำหน้าที่ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE อย่างแข็งแกร่ง โดยสามารถป้องกันตำแหน่งได้สำเร็จใน 4 ไฟต์เป็นเวลากว่า 3 ปี โดยเธอถือเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ในชีวิต ในทุกครั้งที่ ซง ลงศึกป้องกันแชมป์ เธอมักกล่าวเสมอว่าจะป้องกันบัลลังก์นี้ให้อยู่คู่กับแผ่นดินแม่และเป็นของวัญแก่ชาวจีนทั่วประเทศการป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 5 ของราชินีผู้ไร้เทียมทานกำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง และแน่นอนว่า ซง จะยังคงรักษาคำสัญญาที่จะปกป้องบัลลังก์นี้ให้อยู่กับชาวจีนให้ได้นานที่สุดด้วยชีวิต เหนือสิ่งอื่นใด เธอต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวของเธอและเพื่อนร่วมชาติในการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและสามารถฝ่าวิกฤติในปัจจุบันไปพร้อมกัน"ฉันอยากให้คนที่ติดตามดูฉันตลอดมาเห็นว่าในสังเวียน ฉันต้องเผชิญกับความยากลำบากมากแค่ไหน และฉันสู้ต่อจนจบเกมได้อย่างไร เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาเมื่อต้องประสบปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ การเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานจึงสำคัญต่อชีวิตฉันมาก และฉันจะรักษามันไว้ด้วยชีวิต" ”แฟน ๆ สามารถรับชม ศึก ONE: EMPOWER 3 ก.ย.นี้ ได้ทาง ONE Super App, YouTube ONE Championship, AIS Play เวลา 19.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 21.30 น.