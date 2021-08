หืดขึ้นคอ! "สิทธิชัย" ซูฮกฝีมือ "ตะวันฉาย" เคี้ยวยาก

"สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง" หลังใช้ความเก๋าเฉือนเอาชนะ "ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทย" ไปแบบไม่เอกฉันท์ในศึก ONE: BATTLEGROUND III เมื่อ 27 ส.ค.64 เจ้าตัวก็ยกให้ ตะวันฉาย เป็นคู่ชกยอดฝีมือที่เคี้ยวยากคนหนึ่ง แถมแง้มประตูหากอยากรีแมตช์ก็พร้อมเสมอไม่เกี่ยงกติกาสิทธิชัย เปิดใจว่าศึกนี้ถือว่าเป็นงานท้าทายที่สุดในรอบปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคู่ชกกันแบบปัจจุบันทันด่วน ซึ่งตนต้องยอมมาชกในกติกามวยไทยหลังจากห่างหายไปนาน แต่ก็รู้สึกดีใจที่ทำผลงานออกมาได้ดีน่าพอใจ เพราะถึงอย่างไร มวยไทยก็ยังอยู่ในสายเลือดและจิตวิญญาณ แต่หากได้เตรียมตัวมากกว่านี้ผลลัพธ์คงจะดีกว่านี้มากนอกจากนี้ สิทธิชัย ยังยอมรับว่า ตะวันฉาย เจ้าของอาวุธแข้งซ้ายอันลือชื่อคือคู่ต่อสู้ที่เคี้ยวยากคนหนึ่งที่เคยเจอ แต่ก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้ประมือกับรุ่นน้องที่มีฝีมือระดับแถวหน้าของวงการมวยไทย"ผมยอมรับว่าน้องเขา (ตะวันฉาย) เก่งมาก เขาออกอาวุธได้รวดเร็ว รุนแรง โดยเฉพาะแข้งซ้ายซึ่งผมก็ได้ยินชื่อเสียงเรื่องนี้มานานแล้ว พอโดนเข้าจริง ก็หนักจริงครับ เล่นเอาแขนขวาผมบวมเลย นอกจากนี้เขายังมีลูกเตะก้านคอและศอกที่เร็วมาก ทำให้ผมก็ต้องเดินเกมแบบรัดกุมสุดๆ""ตรงนี้อาจทำให้คนมองว่า ผมชกแบบไม่เต็มที่ แต่รูปเกมมันต้องเป็นแบบนี้ครับ เพราะเราเป็นมวยซ้ายเหมือนกัน และยิ่งน้องเขาออกอาวุธได้รวดเร็ว แม่นยำ ผมจะชกแบบบุ่มบ่ามไม่ได้ บอกเลยว่า ตะวันฉาย ชกด้วยยากมาก"แม้จะเจอคู่ชกสุดหิน แต่ สิทธิชัย ก็อาศัยความเก๋าประสบการณ์ในฐานะอดีตแชมป์มวยไทยและนักสู้ที่ผ่านเวทีระดับโลกมาอย่างโชกโชนเอาชนะ ตะวันฉาย แบบไม่เอกฉันท์ (2 ต่อ 1 เสียง) ซึ่งถือว่าสูสีคู่คี่อย่างมาก ตะวันฉาย จึงอาจอยากนัดรีแมตช์ก็เป็นได้ โดย สิทธิชัย ก็ไม่ติดในเรื่องนี้ ทั้งยังพร้อมชนทุกกติกาทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งอีกด้วยชัยชนะครั้งนี้ทำให้ สิทธิชัย อาจมีโอกาสได้สิทธิ์เป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต กับ "เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี" เจ้าบัลลังก์คนปัจจุบัน ซึ่งเจ้าตัวก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีอาจคว้าเข็มขัดแชมป์โลกได้อีกหนึ่งเส้น แต่ ณ ตอนนี้เขาขอมุ่งเป้าไปที่การคว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่งก่อนเป็นอย่างแรก