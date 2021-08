"สิทธิชัย" ลั่น ขอเล่นงาน "ตะวันฉาย" ด้วยทีเด็ดพลังหมัดจัดเต็ม

"Killer Kid (เจ้าหนูนักฆ่า)" สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง เตรียมงัดเพลงหมัดเล่นงานนักชกยอดฝีมือรุ่นน้อง “ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ไม่หวั่นต้องข้ามสายชกมวยไทย เพราะมันอยู่ในสายเลือด ในศึก ONE: BATTLEGROUND III ซึ่งเป็นเทปการแข่งขัน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคมนี้หลังจากโปรแกรมการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันก่อนหน้านี้ สิทธิชัย และ ตะวันฉาย ตกอยู่ในสถานะไร้คู่ชกจึงตัดสินใจที่จับมือกันพบกันครึ่งทางโดย ตะวันฉาย ซึ่งทำร่างกายมาเพื่อชกกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 65.8 กก. ยอมขึ้นชกกับรุ่นพี่ในรุ่นเฟเธอร์เวต 70.3 กก. ขณะที่ สิทธิชัย ก็ยอมข้ามสายจากกติกาคิกบ็อกซิ่ง มาชกกติกามวยไทย แถมยังเป็นการชกด้วยนวม MMA บนเวทีกรงเหล็กครั้งแรกในชีวิตอีกด้วยแม้ สิทธิชัย จะยอมรับว่าการเรื้อเวทีมานานอาจมีผลกับการเคลื่อนไหวอยู่บ้าง แต่เขายังมั่นใจในการเตรียมตัวมาเป็นแรมปีทำให้สภาพร่างกายดีเกินร้อย และยังมองเห็นข้อได้เปรียบเหนือ ตะวันฉาย อยู่หลายประการ ทั้งเรื่องเชิงมวยที่เป็นมวยซ้ายเหมือนกันทำให้ต่างรู้ไส้รู้พุงกันดี หรือจะเป็นเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านยอดฝีมือบนเวทีระดับโลกมาแล้วมากมาย รวมถึงน้ำหนักที่ได้เปรียบอยู่ โดย สิทธิชัย เปิดใจว่า“ผมรู้ตัวว่าต้องเปลี่ยนมาชกกติกามวยไทยล่วงหน้าแค่วันเดียวก่อนบินไปสิงคโปร์ครับ รู้สึกตกใจนิดหน่อย เพราะเราไม่ได้เตรียมมาชกมวยไทย แต่ว่าผมไม่ได้กังวลอะไร เพราะเราก็เกิดมาจากมวยไทย ทุกอย่างอยู่ในสายเลือดอยู่แล้ว และครั้งนี้ผมมีสภาพร่างกายดีมาก จึงคิดว่าไม่มีปัญหาครับ”“ด้วยความเป็นมวยซ้ายเหมือนกัน ทำให้ชกยากขึ้น เพราะต่างฝ่ายต่างมองเห็นอาวุธของกันและกันชัดเจน และน้องเขา (ตะวันฉาย) ก็มีความเร็วในการออกอาวุธ และสายตาดีมาก ผมจึงต้องใช้สายตาและความเร็วของผมในเกมนี้เหมือนกันครับ”“ถึง ตะวันฉาย จะมีความเร็วเป็นจุดเด่น แต่ผมว่าน้องเขาไม่ค่อยชอบหมัดเท่าไหร่ ถ้าเจอหมัดหนัก ๆ เข้าไป ผมว่าเขาต้องมีแกว่ง ยิ่งผมได้สวมนวม MMA ด้วยแล้ว ผมว่ามันน่าจะสามารถเพิ่มแรงปะทะ และความหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิม อีกอย่างผมก็ชกในเวตใหญ่กว่าอยู่แล้วด้วย ถ้าโดนแบบจัง ๆ เกมก็จบได้นะครับ”แฟน ๆ สามารถรับชมศึกสายเลือดคู่นี้ได้ทาง ONE Super App, YouTube ONE Championship, AIS Play เวลา 19.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 22.40 น.