"สิทธิชัย vs ตะวันฉาย" จ่อคิวฉะเดือด ศึก ONE: BATTLEGROUND III 27 ส.ค.นี้

สร้างเซอร์ไพรส์ได้ตลอดสำหรับ วัน แชมเปียนชิพ นัดนี้จัดเต็มเอาใจแฟนหมัดมวยชาวไทย ด้วยศึก ONE: BATTLEGROUND III ประกบคู่เอกระเบิดศึกสายเลือดมวยไทย ระหว่างยอดฝีมือชื่อดังระดับโลก "สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง" และดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งยุค "ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" โดยจะเป็นการออกอากาศเทปการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคมนี้หลังจากที่การประกบคู่ก่อนหน้านี้มีอันต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเหตสุดวิสัย ส่งผลให้ สิทธิชัย และ ตะวันฉาย ตกอยู่ในสถานะไร้คู่แข่งด้วยกันทั้งคู่ จึงตัดสินใจโคจรมาเจอกันในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (70.3 กก.) ซึ่งถือเป็นหวนคืนสังเวียนมวยไทยในรอบหลายปีของ สิทธิชัย และจะได้สวมนวม MMA ชกเป็นครั้งแรกในชีวิต ส่วน ตะวันฉาย ก็ขยับรุ่นจากเดิม 65.8 กก. มาเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งผู้ชนะในไฟต์นี้อาจนำไปสู่การชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตกับเจ้าบัลลังก์อย่าง “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” ก็เป็นได้ส่วนคู่รองเป็นการคืนสังเวียนครั้งแรกในรอบปีนี้ของอดีตแชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวต (52.3-56.7 กก.) "ครูรงค์" เดชดำรงค์ ส.อำนวยศิริโชค ซึ่งเป็นคนแรกและคนเดียวของไทยที่เคยครองแชมป์โลก ONE ในกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน อาสาทำหน้าที่ต้อนรับนักสู้หนุ่มดาวรุ่งจากแดนมังกร "บันหม่า ตั่วจี๋" ที่เพิ่งเซ็นสัญญากับ ONE และจะปรากฏตัวเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังมีทัพนักสู้จากหลากหลายประเทศรวมทั้งสิ้น 6 คู่พร้อมใจกันสู้สุดชีวิต โดยจะมีการออกอากาศเทปการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคมนี้ ติดตามชมได้ทาง ONE Super App, YouTube ONE Championship และ AIS Play เวลา 19.30 น. ส่วนไทยรัฐทีวีช่อง 32 เริ่มเวลา 22.40 น.คู่เอก สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง vs ตะวันฉายพี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต )เดชดำรงค์ ส.อำนวยศิริโชค vs บันหม่า ตั่วจี๋ (การต่อสู้แบบผสมผสาน แคตช์เวต 57.7 กก.)แด ควอน คิม vs เซียะ เหวย (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต)บิ เหงียน vs เจเนลีน โอลซิม (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต)เทียล ธังvs ซง มิน จง (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นแบนตัมเวต)พูเรฟ ออตกอนจาร์กอล vs เบน รอยล์ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นแบนตัมเวต)