ระเบิดศึก MMA แบบจัดเต็ม ONE: BATTLEGROUND II ศุกร์ 13 ส.ค.นี้

นี้คู่เอกเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของ “The Warrior” จาง หลีเผิง นักสู้ชื่อดังขวัญใจแดนมังกร ซึ่งจะถูกรับน้องโดยอดีตแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต “เอดูอาร์ด โฟลายัง” นักสู้จอมเก๋า ตัวแทนจากค่ายกางเกงแดงแห่งแดนตากาล็อกส่วนคู่รองเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างนักมวยจากแดนเส้าหลินจอมแกร่ง “เมียว หลี เทา” และอดีตแชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวต ชาวแซมบา “อเล็กซ์ ซิลวา” ซึ่งปัจจุบันรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ONE รุ่นนี้นอกจากนี้ นักสู้รุ่นป๋า “The Panther” อเล็น เอ็นกาลานี ผู้แข็งแกร่งตัวแทนจากฮ่องกง ซึ่งจะกลับมาเขย่าสังเวียนรุ่นเฮฟวีเวต โดยมีนัดฟาดปากกับนักสู้หน้าใหม่จากแดนไวกิง “The Last Viking” โทมัส นาร์โม ผู้กำสถิติ 4 ไฟต์ไร้พ่ายโดยเป็นการเผด็จศึกอย่างไวในยกแรกทั้งสิ้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีการประลองยุทธ์ระหว่างซูเปอร์สตาร์ชาวอินโดนีเซีย “เอโก โรนี ซาปูตรา” เจอกับนักสู้จอมแกร่งจากแดนมังกร “หลิว เผิง ฉวย” ในรุ่นฟลายเวตอีกด้วยตบท้ายด้วยคู่เปิดรายการ เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของนักสู้หน้าใหม่จากมองโกเลีย “ออตกอนบาทาร์ เนอร์กุย” จะเจอกับนักสู้เจนสนามอย่างกับ “ราฮูล ราจู” ตัวแทนชาติอินเดีย ในรุ่นไลต์เวต รับประกันความมันทุกคู่ตั้งแต่ต้นจนจบคู่เอก จาง หลีเผิง vs เอดูอาร์ด โฟลายัง (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต )อเล็กซ์ ซิลวา vs เมียว หลี เทา (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นสตรอว์เวต)โทมัส นาร์โม vs อเล็น เอ็นกาลานี (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฮฟวีเวต)เอโก โรนี ซาปูตรา vs หลิว เผิง ฉวย (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต)ออตกอนบาทาร์ เนอร์กุย vs ราฮูล ราจู (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต)รับชมศึก ONE: BATTLRGROUND II ได้ทาง ONE Super App, YouTube ของ ONE Championship 19.30 น., AIS Play 19.30 น. และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 22.40 น.