"สามเอ" พร้อมซัด "พระจันทร์ฉาย" ป้องแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 30 ก.ค.นี้

วัน แชมเปียนชิพ เปิดศึกผ่าวิกฤติโควิด-19 ลั่นกลองรบเสียงดังครั้งยิ่งใหญ่รับกลางปีในชื่อศึก ONE: BATTLEGROUND ประกบคู่เอกสุดสะเทือนเลื่อนลั่น เจ้าของแชมป์โลก ONE สองรุ่น “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตกับนักมวยน้องใหม่ “พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” ยิงสดจากสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.30 น.คู่เอกของรายการ เจ้าตำนานมวยไทย สามเอ เตรียมป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เป็นครั้งที่สองหลังจากที่ครองบัลลังก์ไว้อย่างเหนียวแน่น นับตั้งแต่คาดเข็มขัดเส้นนี้เป็นคนแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และป้องกันตำแหน่งครั้งแรกชนิดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อเดือนตุลาคมปีเดียวกันครั้งนี้ สามเอ ต้องเปิดศึกสายเลือดกับนักมวยรุ่นน้องที่ได้รับการยกย่องว่ามีฝีไม้ลายมือเทียบเท่ายอดมวยแห่งยุคอย่าง พระจันทร์ฉาย ผู้อาจหาญท้าทายอำนาจ เพื่อพิสูจน์ว่าเขาคือเจ้าตำนานที่คู่ควรจะครองบัลลังก์นี้ต่อไปนอกจากนี้ยังเป็นการหวนคืนสังเวียนครั้งแรกในรอบปีของคิกบ็อกซิ่งชาวไทยชื่อดังระดับโลก “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” โดยถูกจับประกบกับ “ไทฟุน ออสแคน” คิกบ็อกเซอร์ตัวท็อปชาวตุรกี โดย สิทธิชัย หวังจะกลับมากู้ศรัทธาคืนหลังเปิดตัวไม่สวยงามในครั้งแรกที่พ่ายให้กับ "ซุปเปอร์บอน" ในปีที่ผ่านมาไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังร่วมด้วยการกลับมาของฮีโร่เมียนมา “The Burmese Python” ออง ลา เอ็น ซาง ที่พร้อมทุ่มหมดหน้าตักเพื่อคว้าโอกาสไต่อันดับกลับขึ้นสู่บัลลังก์แชมป์โลก รุ่นมิดเดิลเวต อีกครั้ง โดยจะปะทะกับนักสู้จอมแกร่งจากแดนแซมบ้า “ลีอันโดร อาตาอิส” เป็นคู่รองของรายการ พร้อมด้วยเหล่านักกีฬายอดฝีมืออีกคับคั่ง รับประกันความมันต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบคู่เอก สามเอ ไก่ย่างห้าดาว vs พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม (ชิงแชมป์โลกมวยไทย รุ่นสตรอว์เวต )คู่รอง ออง ลา เอ็น ซาง vs ลีอันโดร อาตาอิส (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นมิดเดิลเวต)สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง vs ไทฟุน ออสแคน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต)ริตู โฟกาต vs หลิน เฮอจิน (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต)เฉิน เร่ย vs เจเรมี ปาคาทิว (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นแบนตัมเวต)วิกตอเรีย ลี vs หวัง ลู ปิง (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต)รับชมได้ทาง:ONE Super App 19.30 น.YouTube ของ ONE Championship 19.30 น.AIS Play 19.30 น.ไทยรัฐทีวี ช่อง 32, 21.30 น.