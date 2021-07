"พระจันทร์ฉาย" โต้ดรามา ไม่ได้ "เส้นใหญ่" แต่เก่งพอที่จะชน "สามเอ"

หลังจากมีกระแสดรามาตราหน้า "พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" ว่า "เส้นใหญ่" ที่ได้ขึ้นท้าทายอำนาจแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตอย่าง "สามเอ ไก่ย่างห้าดาว" ตั้งแต่ไฟต์แรกโดยไม่ต้องไต่อันดับ เจ้าตัวก็ออกมาโต้กลับว่าตนก็มีดีกรีและศักยภาพเหมาะสมที่จะเป็นผู้ท้าชิงมากที่สุดในขณะนี้“ผมมองว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเส้นใหญ่อะไรเลยนะครับ แต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมที่ทั้งทางค่ายฯ และ วันแชมเปียนชิพ พิจารณาแล้วเห็นตรงกันว่า จากผลงานและประสบการณ์ที่ผมสั่งสมมาในเวทีระดับประเทศ ผมมีศักยภาพ มีการพัฒนาฝีมือมากพอที่จะเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมจะชิงแชมป์โลกในรุ่นนี้ และผมมองว่าผมก็สมควรที่จะได้ท้าชิงในครั้งนี้ครับ”"ผมรู้สึกดีใจมากกว่าที่ผู้ใหญ่ของค่าย และ วัน แชมเปียนชิพ เห็นความสามารถและให้โอกาส หลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมที่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าผมสมควรเป็นผู้ท้าชิงกับ พี่สามเอ และทำผลงานให้ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แฟน ๆ ซึ่งผมก็มั่นใจว่าจะสามารถสู้กับพี่เขาได้อย่างสนุกแน่นอนครับ”ในเวทีระดับโลกอย่าง วัน แชมเปียนชิพ การจับคู่นักกีฬาในแต่ละครั้งเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดและต้องพิจารณารอบด้าน เพื่อให้การแข่งขันออกมาอย่างสนุกสนานตื่นเต้น สร้างความประทับใจให้แฟน ๆ และเพื่อให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถอย่างยุติธรรม ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันจนเกินไปหากมองในรุ่นสตรอว์เวต (52.3 - 56.7 กก.) ที่ พระจันทร์ฉาย ชกอยู่ ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในยุคนี้เขาคือนักมวยไทยที่เก่งกาจที่สุดในรุ่นเมื่อเทียบแบบปอนด์ต่อปอนด์ การันตีได้จากผ่านศึกมามากถึง 400 ไฟต์ รวมถึงตำแหน่งแชมป์ที่กวาดเรียบจากเวทีมาตรฐานในประเทศและหาคู่ชกในประเทศยากมาก ในขณะที่ สามเอ ก็เป็นยอดมวยระดับตำนานและยังไม่มีคู่ต่อสู้คนใดของรุ่นนี้เอาชนะเขาได้ การเผชิญหน้ากันของทั้งคู่ จึงเป็นความเหมาะสมและลงตัวที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ที่การเดินทางของนักกีฬาจากนานาประเทศยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการจัดการแข่งขันนอกจากนี้ การที่นักกีฬาน้องใหม่ได้สิทธิ์เป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกตั้งแต่ไฟต์เปิดตัวไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรบนเวที วัน แชมเปียนชิพ หากยังจำกันได้ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ก็เคยได้สิทธิ์เปิดศึกชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต และสามารถขึ้นครองบัลลังก์ได้ตั้งแต่ไฟต์เปิดตัว และยังมี “อิเลียส เอ็นนาฮาชิ” คิกบ็อกเซอร์ชาวดัตช์-โมร็อกโก ที่ได้สิทธิ์ขึ้นชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต กับ "เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี" ตั้งแต่ไฟต์แรกโดยไม่ต้องไต่อันดับเพราะมีดีกรีแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง 6 สมัย และคว้าแชมป์ได้สำเร็จด้วยแฟน ๆ คงต้องติดตามกันต่อไปว่า พระจันทร์ฉาย สามารถขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลกในไฟต์เปิดตัวเหมือนที่เคยมาแล้วหรือไม่ คำตอบรออยู่ในศึก ONE:BATTLEGROUND ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ ในวันศุกร์ที่ 30 ก.ค.นี้ เวลา 19.30 น. โดยสามารถรับชมทาง ONE Super App, YouTube ของ ONE Championship และ AIS Play ส่วนไทยรัฐทีวี ช่อง 32 จะออกอากาศ 21.30 น.