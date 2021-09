ไฟต์ในฝัน! "เปโตรเซียน vs ซุปเปอร์บอน" เตรียมบู๊แหลกศึก ONE: FIRST STRIKE 15 ต.ค.นี้

ศึก ONE: FIRST STRIKE พร้อมเสิร์ฟความมันขั้นสุดเอาใจแฟนหมัดมวยด้วยการเกณฑ์ทัพนักกีฬาสายยืนสู้ล้วน ๆจากทั่วโลกมาประชันฝีมือกัน นำทีมโดยนักชกคิกบ็อกซิ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งกาจที่สุดตลอดกาลอย่าง "จอร์จิโอ เปโตรเซียน" ซึ่งรั้งอันดับ 1 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (65.9 - 70.3 กก.) มาเปิดศึกปะทะยอดฝีมือชาวไทย "ซุปเปอร์บอน" ซึ่งอยู่อันดับ 2 โดยมีบัลลังก์ราชันย์ของรุ่นเป็นรางวัล ในฐานะคู่เอกชูโรงของศึกนี้ตามมาด้วยการแข่งขัน ONE คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์​ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต ครั้งยิ่งใหญ่กว่าเดิมซึ่งป็นการรวมเอาบรรดาสายแข็งระดับท็อปของโลกมาเผชิญหน้ากัน โดยรอบแรกประกอบด้วย 8 ขุนศึก ได้แก่- อันดับ 3 แรงกิง "มารัต กริกอเรียน" จะฟาดปากกับเจ้าตำนานคิกบ็อกซิ่งดัตช์ “แอนดี ซาวเวอร์"- อันดับ 4 แรงกิง สิทธิชัย จะได้เจอกับอันดับ 5 “Turbine” ไทฟุน ออสแคน- รองแชมป์ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ปี 2562 “AK-47” เซมี ซานา จะเผชิญหน้ากับ “Chinga” ชิงกิซ อัลลาซอฟ- คิกบ็อกเซอร์เยอรมัน “The Hurricane” เอ็นริโก เคห์ล จะท้าชนกับเบอร์หนึ่งจากจอร์เจีย "ดาวิต คิเรีย"ที่สำคัญ จะเป็นการกลับมาลงสังเวียนคิกบ็อกซิ่งอีกครั้งของนักชกจอมบู๊ขวัญใจชาวไทย “The Iron Man” รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (56.8 - 61.2 กก.) เพื่อล่าเข็มขัดเส้นที่สอง โดยปะทะกับ "แดเนียล พูแอร์ตัส" แชมป์โลก ISKA K-1 สองรุ่นน้ำหนักที่จะมาเปิดตัวครั้งแรกบนเวที ONEเท่านั้นยังไม่พอ ศึกนี้ยังขนอีก 3 นักชกไทยร่วมรายการ ได้แก่ "เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์" ที่จะกลับมาเปิดศึกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกับ "ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" หลังจากที่คลาดกันไปในครั้งแรก โดยจะฉะกันในกติกามวยไทย 3 ยก รุ่นแบนตัมเวต (61.3 - 65.8 กก.)ส่วนอีกคนคือนักมวยไทยที่ไปดังในเมืองลุงแซม "โจ ณัฐวุฒิ" จะเข้ามาเสริมกำลังสำรองให้กับทัพ คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ กับ "ยูริก ดาฟเทียน" นักมวยหมัดหนักจากรัสเซีย ที่เคยน็อก "บางพลีน้อย เพชรยินดีอะคาเดมี" ในไฟต์ประเดิม- จอร์จิโอ เปโตรเซียน vs. ซุปเปอร์บอน (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต)- รถถัง จิตรเมืองนนท์ vs. แดเนียล พูแอร์ตัส (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต)- มารัต กริกอเรียน vs. แอนดี ซาวเวอร์ (เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รอบก่อนรองชนะเลิศ)- สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง vs. ไทฟุน ออสแคน (เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รอบก่อนรองชนะเลิศ)- เซมี ซานา vs. ชิงกิซ อัลลาซอฟ (เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รอบก่อนรองชนะเลิศ)- เอ็นริโอ เคห์ล vs. ดาวิต คิเรีย (เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รอบก่อนรองชนะเลิศ)- เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ vs. ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)- ราเดอ โอพาชิช vs. แพทริก ชมิด (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต)- จาง ฉุนยู่ vs. โดวิดาส ริมคุส (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต)- โจ ณัฐวุฒิ vs. ยูริก ดาฟเทียน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต)