"แสตมป์" ฮึดแกะท่าล็อกสาวยูเครน ล้างแค้นสำเร็จศึก ONE: EMPOWER

แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ นักมวยหญิงแกร่งชาวไทย ล้างแค้นนักสู้สาวยูเครนได้สำเร็จในศึก วัน แชมเปียนชิพ รายการ ONE: EMPOWER ที่สิงคโปร์ หลังโชว์ความสามารถแกะท่าล็อกฝั่งตรงข้ามหนีได้ถึง 2 หน แล้วกลับมาเป็นผู้ชนะอย่างสุดมันศึกมวยกรง วัน แชมเปียนชิพ รายการ ONE: EMPOWER ที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา มีการแข่งขัน มิกซ์ มาร์เชียล อาร์ตหญิง รุ่นอะตอมเวต เวิลด์ กรังด์ ปรีซ์ รอบ 8 คนสุดท้าย หาผู้ชนะ 4 คนไปลุยต่อรอบรองชนะเลิศคู่ที่แฟนหมัดมวยชาวไทยจับตามอง แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ อดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยของ ONE ขึ้นสังเวียนเจอกับ อาลีโอน่า ราสโซฮินา คู่ปรับจากยูเครน ที่เคยดวลกันมาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้ว แสตมป์ เป็นฝ่ายแพ้อย่างน่ากังขา เสียสถิติชนะรวด 5 ไฟต์ในมวยกรงแต่กลับมารอบนี้ไม่เหมือนเดิม อาลีโอน่า พยายามดึงนักสู้สาวไทยนอนพื้นตลอด 3 ยก โดยมีจังหวะที่สาวยูเครน จับแสตมป์ เข้าท่ากิโยติน โช้ก กับอาร์มบาร์ ในยก 1 กับ 3 แต่ แสตมป์ แก้ทางได้ยอดเยี่ยม สลัดหนีท่าล็อกก่อนขึ้นคร่อมต่อย และหาช่องโจมตีด้วยหมัดกับขาเป็นระยะสุดท้ายครบ 3 ยก กรรมการตัดสินให้ แสตมป์ ชนะคะแนน 2-1 เสียง ส่งผลให้นักมวยสาวปากแดง ล้างแค้นสำเร็จ ก่อนเข้ารอบรองชนะเลิศไป ซึ่งหากเธอฝ่าด่านไปเป็นผู้ชนะทัวร์นาเมนต์นี้ ก็จะได้สิทธิชิงเข็มขัดแชมป์รุ่นอะตอมเวทกับ แองเจล่า ลี นักสู้หญิงเบอร์ 1 ของสิงคโปร์ ที่ถือครองแชมป์อยู่ส่วนผลคู่เอก ชิงเข็มขัดแชมป์รุ่นสตรอว์เวท "เดอะ แพนด้า" ซง จิง หนาน ยอดนักสู้หญิงจากเมืองจีน โชว์ฟอร์มชนะ มิเชลล์ นิโคลินี ผู้ท้าชิงดีกรีจ้าวแห่งสไตล์บราซิเลียนยิวยิตสู หลังสู้กัน 5 ยก แล้วกรรมการตัดสินให้นักสู้จากเมืองจีน ชนะเอกฉันท์ รักษาเข็มขัดไว้ได้ต่อไปชนะคะแนน มิเชลล์ นิโคลินี อย่างเป็นเอกฉันท์ (ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นสตรอว์เวต)ชนะคะแนน เดนิส แซมโบอันกา อย่างไม่เป็นเอกฉันท์ (เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ MMA รุ่นอะตอมเวต)ชนะคะแนน อาลีโอนา ราสโซฮินา อย่างไม่เป็นเอกฉันท์ (เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ MMA รุ่นอะตอมเวต)ชนะคะแนน เมงโบ อย่างเป็นเอกฉันท์ (เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ MMA รุ่นอะตอมเวต)ชนะคะแนน อลิส แอนเดอร์สัน อย่างเป็นเอกฉันท์ (เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ MMA รุ่นอะตอมเวต)ชนะทีเคโอ. คริสตินา โมราเลส นาทีที่ 2.27 ของยกที่สอง (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต)ชนะคะแนน แดนิลา โลเปซ อย่างเป็นเอกฉันท์ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)ชนะคะแนน เม ยามากูชิ อย่างเป็นเอกฉันท์ (คู่สำรอง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์)