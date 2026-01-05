DPU พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์แนวใหม่ ชู “Wellness” สร้างพยาบาลคุณภาพ ตอบโจทย์สังคมสุขภาพยุคใหม่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดตัวหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชูแนวคิดใหม่มุ่งบูรณาการศาสตร์การพยาบาลแบบดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness) ควบคู่การพัฒนาศักยภาพ และปลูกฝังความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างพยาบาลรุ่นใหม่ของอนาคต
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า โครงสร้างสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ขณะเดียวกันประชากรทุกช่วงวัยต่างให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค และการยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บทบาทของวิชาชีพพยาบาลในปัจจุบันมิได้จำกัดอยู่เพียงการดูแลรักษาเมื่อเกิดความเจ็บป่วยเท่านั้น หากแต่ขยายไปสู่การส่งเสริมสุขภาวะและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness) อย่างครอบคลุม วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ DPU จึงได้พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและระบบสุขภาพ
โดยออกแบบหลักสูตรให้อยู่บนมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นใน 5 สาขาหลักทางคลินิก ได้แก่ การพยาบาลเด็ก, การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์, การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และการพยาบาลสุขภาพชุมชน พร้อมมุ่งเน้นการปลุกศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเติบโตเป็นพยาบาลมืออาชีพในโลกยุคใหม่ เปลี่ยนมุมมองจากการรักษาเมื่อเจ็บป่วย ไปสู่การส่งเสริมด้าน Wellness
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการคิดเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นจุดเด่นของการจัดการเรียนการสอนของ DPU เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ด้วยศาสตร์ Potentialigence ให้พร้อมต่อการทำงานในบริบทระบบสุขภาพในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“DPU ไม่เพียงต้องการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เก่งในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยเท่านั้น แต่ยังต้องการสร้างพยาบาลที่มองเห็นสุขภาพในมิติของการป้องกัน การส่งเสริม และการสร้างสมดุลในชีวิตอย่างยั่งยืน รวมถึงมีความกล้าคิด กล้าลงมือทำ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้สู่การประกอบอาชีพได้หลากหลายรูปแบบ อันเป็นหัวใจของการพัฒนาศักยภาพ (Potential Development) ของนักศึกษาแต่ละคน” รศ.ดร.ดรุณี กล่าว
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ DPU กล่าวอีกว่า โครงสร้างหลักสูตรจัดให้มีการเรียนรู้อย่างเข้มข้น ควบคู่การปฏิบัติจริง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง สู่สถานการณ์จริงในชุมชนและสถานพยาบาลที่เป็นพันธมิตรกับ DPU อาทิ โรงพยาบาล ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ และสถานประกอบการด้าน Wellness เพื่อเปิดมุมมองด้านการทำงานและการประกอบธุรกิจสุขภาพ โดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างบัณฑิตที่มี Growth Mindset มีความมั่นใจ คิดเป็นระบบ และไม่กลัวความท้าทาย สามารถนำศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการพยาบาลในอนาคต และ “ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต” ของวิชาชีพพยาบาลไทยให้พร้อมใช้งานได้จริงในตลาดแรงงาน
“วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ DPU ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงจากสถาบันชั้นนำ พร้อมมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านวิชาการ บุคลิกภาพ ทักษะชีวิต และความเข้มแข็งทางจิตใจ เพราะเราเชื่อว่าพยาบาลที่ดี ต้องมีทั้งความรู้ ความเมตตา และความเข้มแข็งจากภายใน การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดจึงเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน” รศ.ดร.ดรุณี กล่าวพร้อมย้ำว่า วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ DPU คือ การสร้างสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นแบบอย่างที่ดีของวงการ ให้ความสำคัญกับคุณภาพบัณฑิต การดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาใช้อย่างเต็มที่ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กัน
ทั้งนี้ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ DPU เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่เข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล โดยมีการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความตั้งใจและมีศักยภาพในการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพในอนาคต ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ DPU www.dpu.ac.th/th/college-of-nursing