นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัล Popular vote การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางการพยาบาล ระดับประเทศ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2568 จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านการวิจัยและการนำเสนอผลงานสู่สังคมภายนอก การนี้ได้ส่งทีมนักศึกษาและผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่
1) โปรแกรมเสมือนจริง (VR) เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ การนำเสนอประเภท Oral Presentation นักศึกษาประกอบด้วยนางสาวภัททราภา บุญพันธ์, นางสาวโรสนีตา นาปี, นางสาววรดา เหล็กใหล, นางสาววิชชุดา พิมคีรี, นางสาววิภาวรรณ พันลำ, นางสาววิลาวัลย์ สุขสุมแดง และนางสาวสกาวรัตน์ เตอุตลวง
อาจารย์ที่ปรึกษา คือ เรืออากาศเอกหญิง ดร.ชุติมา ทองวชิระ
2) Jumping light ไฟกระโดด นำเสนอประเภท Poster Presentation นักศึกษาประกอบด้วย นางสาวจิราวัฒน์ ไพวัน, นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ผ่อง, นางสาวธนิดา จันรีธนา, นางสาวปภัสวรรณ บุญละออง,นางสาวปรางสุดา ยอดประทุม, นางสาวพัชรียา พันธุ์นาค และนางสาวพรนภา สิทธิเสรีประทีป
อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ ขวัญฤทัย เสมพูน
3) นวัตกรรมห้องเรียนเสมือนจริงเมตาเวิร์สสร้างเสริมความรอบรู้เรื่องวัคซีนเด็กสำหรับนักศึกษาพยาบาล นำเสนอประเภท Poster Presentation นักศึกษาประกอบด้วย นายเกียรติศักดิ์ สะวิสัย,นางสาวชโลบล พานศรี, นางสาวณัฐชยา ชาวกะมุด, นางสาวพรทิพย์ รินเพ็ง, นางประครอง นิ่มสำเภา และนางสาววิมล ทิพศรีราช
อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ กัญญพัชร พงษ์ช้างอยู่ และ อาจารย์ ดร. กฤษดา ทองทับ
ซึ่งผลงาน “นวัตกรรมห้องเรียนเสมือนจริงเมตาเวิร์สสร้างเสริมความรอบรู้เรื่องวัคซีนเด็กสำหรับนักศึกษาพยาบาล” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Poster Presentation และรางวัล Popular vote
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ด้าน I : Innovation พัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรม ที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมนักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป