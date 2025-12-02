คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมงานประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ ครั้งที่ 2

สภาการพยาบาล และ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ World Academy of Nursing Science (WANS) จัดโครงการประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 125 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ ฉลองครบรอบ 40 ปีสภาการพยาบาล ในหัวข้อเรื่อง การวิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืนของสุขภาพโลก(Future Nursing Research and Innovation for Sustainable Global Health) ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประเด็นสำคัญได้แก่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการวิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรมทั้งในด้านการปฏิบัติ การบริหาร จัดการ การศึกษาพยาบาลและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสุขภาพประชาคมโลก, เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการสร้างเครือข่าย และความเป็นหุ้นส่วนระดับนานาชาติ ในการวิจัยทางกาพรยาบาลในเรื่องสุขภาพประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง, เพื่อให้นักวิชาการ และนักวิจัยที่เป็นผู้นำจากหลากหลายสถาบันการศึกษาและสถานบริการสุขภาพมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีมุมมองในมิติต่างๆ ของสุขภาพประชาคมโลก และ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้อาจารย์ พยาบาล และนักศึกษา ได้อภิปรายประเด็นปัญหาและแนวโน้มของ การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพประชาคมโลกแห่งอนาคต ตลอดจนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ร่วมปาฐกถาพิเศษ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คาโรลีน ซูซาน เอลิซาเบท โฮเมอร์ จากเครือรัฐออสเตรเลีย ได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2567 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การพยาบาลและผดุงครรภ์ ด้วยผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพมารดาและทารก, Prof. Dr.Mei R. Fu, Associate Dean for Research at UMKC School of Nursing and Health Studiesสหรัฐอเมริกา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ประธาน The World Academy of Nursing Sciences (WANS) และ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ทั้งนี้ ผลที่ได้รับจากการประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ ครั้งที่ 2 จะช่วยเพิ่มองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยทางการพยาบาลที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพของประเทศ ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาวะของประชาคมโลก และก่อให้เกิดเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม โดยมีความร่วมมือกันในการร่วมสร้างนวัตกรรมและผลิตผลงานวิจัยทางการพยาบาลที่เป็นโครงการวิจัยจากสหสาขา ต่างสถาบันและต่างวัฒนธรรม ที่สามารถพัฒนาผลลัพธ์ของสุขภาพประชาคมโลกแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนอีกด้วย