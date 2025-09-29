พยาบาล รพ.ร้อยเอ็ดช่วยชีวิตผู้สูงวัยหัวฟาดพื้นด้วย CPR กลางงานเกษียณ"

เรื่องราวสุดประทับใจถูกเผยแพร่ เมื่อพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลร้อยเอ็ด แสดงสปิริตฮีโร่เข้าช่วยชีวิตชายสูงวัยที่ล้มศีรษะฟาดพื้นจนหมดสติและไม่มีชีพจรกลางงานเกษียณอายุ เธอและเพื่อนร่วมงานมีสติเริ่มทำ CPR และร้องขอเครื่อง AED ได้อย่างทันท่วงที จนสามารถกู้ชีพผู้ป่วย (ROSC) และนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย ซึ่งการกระทำดังกล่าวสร้างความภาคภูมิใจ จนกระทั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้องออกมาโพสต์ชื่นชมศิษย์เก่ารายนี้อย่างเป็นทางการในทันที
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. เรื่องราวของ "ฟองเบียร์ สดใสเวอร์" หรือ พว.นราธร จำนงกิจ พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้กลายเป็นที่กล่าวขวัญ หลังจากที่เธอได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เธอเข้าช่วยชีวิตชายสูงวัยคนหนึ่งที่ล้มลงศีรษะฟาดพื้นอย่างรุนแรง ขณะเข้าร่วมงานเกษียณอายุ
พว.นราธร ได้เล่าถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในงานเกษียณของ "แม่ถา" ว่า ผู้สูงอายุที่ร่วมงานคนหนึ่งได้ล้มลง ศีรษะฟาดพื้น และ หมดสติ เมื่อเข้าไปประเมินพบว่า ไม่รู้สึกตัว (GCS E1V1M1) และ คลำชีพจรไม่ได้
ด้วยสติและความเชี่ยวชาญ พว.นราธร (และเพื่อนร่วมงานที่ชื่อ เมนี่) จึงได้ตัดสินใจ เริ่มทำ CPR ณ จุดเกิดเหตุทันที พร้อมทั้งได้ร้องขอ เครื่อง AED และโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน 1669 เธอได้แสดงความขอบคุณที่ตัวเองและเพื่อนมีสติมากพอที่จะทำ CPR ต่อเนื่องจนผู้ป่วยมี ROSC (Return of Spontaneous Circulation - การกลับมามีชีพจรเต้นเอง) และสามารถนำส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้อย่างปลอดภัย พร้อมขอบคุณสต๊าฟโรงแรมเพชรรัตน์ที่นำเครื่อง AED มาให้ได้ทันเวลา
เธอยังได้ย้อนถึงคำสอนของอาจารย์พยาบาลที่เคยกล่าวไว้ว่า "ผู้ป่วยวิกฤตเราสามารถพบเจอได้ทุกที่ และเราจงเป็นความโชคดีของคนไข้ที่ได้เจอเรา"
ล่าสุดในวันนี้ (29 ก.ย.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ออกแถลงการณ์ชื่นชมศิษย์เก่าของตนเอง โดยระบุว่า พว.นราธร จำนงกิจ เป็นศิษย์เก่าจากหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่น 2 ทางคณะฯ ได้ยกย่องการกระทำของ พว.นราธร ที่ได้เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและเหมาะสมตามหลักวิชาชีพ ทั้งการประเมินอาการ การทำ CPR และการใช้ AED จนผู้ป่วยมี ROSC และถูกนำส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า
"การกระทำครั้งนี้สะท้อนถึง หัวใจแห่งวิชาชีพพยาบาล ที่พร้อมอุทิศตนเพื่อเพื่อนมนุษย์ และเป็นแบบอย่างอันงดงาม น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง"