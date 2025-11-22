ลูกช้าง มช.รวมใจสืบสานประเพณี"รับน้องขึ้นดอย"ประจำปี68 จับมือเดินขึ้นนมัสการพระธาตุดอยสุเทพปีที่61

เชียงใหม่-อบอุ่นชื่นมื่น! มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมลูกช้างขึ้นดอยสานต่อประเพณีสู่ปีที่ 61 “รับน้องขึ้นดอย ร้อยภู พันธุ์เผ่า หลากเหล่าชนเนา ล้วนวัฒนา” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งน้องใหม่ พร้อมศิษย์เก่าและปัจจุบันร่วมพร้อมหน้า
เช้าวันนี้ (22 พ.ย.68) นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “รับน้องขึ้นดอย” งานประเพณีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดขึ้นต่อเนื่องสู่ปีที่61 โดยมี ศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม สำหรับปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รับน้องขึ้นดอย ร้อยภู พันธุ์เผ่า หลากเหล่าชนเนา ล้วนวัฒนา” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนทุกหมู่เหล่า อันก่อเป็นคุณูปการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย ที่รวมถึงประชาชนในพื้นที่ราบสูง ให้ได้รับโอกาสได้มีอาชีพ และสามารถดำเนินวิถีชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขและมีคุณภาพ
ทั้งนี้กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 03.30 น. โดยผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ สวมชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ร่วมกันอัญเชิญเครื่องสักการะพระบรมธาตุออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยตามลำดับ ประกอบด้วย 1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.คณะเกษตรศาสตร์ 3.คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 4.คณะแพทยศาสตร์ 5.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 6.คณะเศรษฐศาสตร์ 7.คณะสังคมศาสตร์ 8.คณะเทคนิคการแพทย์ 9.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10.คณะทันตแพทยศาสตร์ 11.คณะบริหารธุรกิจ 12.วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 13.คณะเภสัชศาสตร์ 14.คณะการสื่อสารมวลชน 15.คณะพยาบาลศาสตร์ 16.คณะศึกษาศาสตร์ 17.คณะมนุษยศาสตร์ 18.คณะนิติศาสตร์ 19.วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 20.คณะวิทยาศาสตร์ 21.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 22.คณะวิจิตรศิลป์ นอกจากนี้ยังมีขบวนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำหรับกิจกรรมการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ “รับน้องขึ้นดอย” เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา โดยนักศึกษาจะร่วมใจกันเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นระยะทางรวมกว่า 14 กิโลเมตร ซึ่งทุกก้าวไม่ใช่แค่เส้นทางสู่ยอดดอย แต่คือการเดินทางสู่หัวใจของ “ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” สองข้างทางน้อง ๆ ได้พบกับรอยยิ้มของพี่ๆ นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า ได้สัมผัสถึงมิตรภาพ ความอบอุ่น และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ำ ยื่นมือให้กำลังใจ หรือเดินไปด้วยกันอย่างเข้าใจและเท่าเทียม เมื่อถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้ว พี่ๆ นำนักศึกษาน้องใหม่ทุกคน สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตการศึกษา และการเริ่มต้นบทบาท “ลูกช้าง มช.” อย่างสมบูรณ์ นับว่าเป็นการรับน้องที่สร้างสรรค์ที่จัดสืบเนื่องต่อกันมาทุกปี