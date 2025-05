มช. จุดประกายอนาคตการท่องเที่ยว! เปิดเวที APacCHRIE 2025 ต้อนรับนักวิชาการระดับโลก

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานจัดงานกิตติมศักดิ์ (Honorary Conference Chair) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ APacCHRIE 2025 Conference (The 23rd Annual Conference and 16th Youth Conference) ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่แมริออท โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 320 คน จาก 27 ประเทศทั่วโลก ภายใต้หัวข้อ“Transforming to the Future: Innovation, AI, and Regenerative Tourism and Hospitality” พลิกโฉมสู่อนาคต: นวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ และการท่องเที่ยวที่ฟื้นฟูและยั่งยืน การประชุม APacCHRIE ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 ร่วมกับการประชุม Youth Conference ครั้งที่ 16 โดยเป็นเวทีสำคัญของเครือข่าย Asia-Pacific Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education (APacCHRIE) ซึ่งเป็นเครือข่ายทางวิชาการชั้นนำในสาขาการท่องเที่ยว และการบริการการประชุมวิชาการนี้ นำโดย Professor Kaye Chon, Founding Chairman และ Past President ของ APacCHRIE รวมถึง Dr. Lawrence Hoc Nang Fong, President of APacCHRIE ร่วมกล่าวเปิดงาน โดยทั้งสองท่าน เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือข้ามชาติ ข้ามมหาวิทยาลัย และข้ามภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดงานครั้งนี้ อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น ประธานจัดงาน (Conference Chair) นำโดยกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ และส่วนงานต่าง ๆศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พงษ์รักษ์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ APacCHRIE 2025 ที่รวมเอานักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาไว้ด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และนวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมืออันยั่งยืนระหว่างศาสตร์ และภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทของนวัตกรรม เทคโนโลยี AI และการท่องเที่ยวแบบฟื้นฟู (Regenerative Tourism) ที่จะมีบทบาทสำคัญในการออกแบบอนาคตของอุตสาหกรรม”ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี มช. และประธานจัดงานกิตติมศักดิ์ (Honorary Conference Chair) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในฐานะตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งคณบดีและหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดด้วยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27–29 พฤษภาคม 2568 ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย ได้แก่ การบรรยายพิเศษ โดย Professor Bela Stantic จาก School of Information and Communication technology, Griffith University, Professor Haiyan Song, Associate Dean and Chair Professor จาก The School of Hotel and Tourism Management of The Hong Kong Polytechnic University และ Mr. Noor Ahmad Hamid, Chief Executive Officer of Pacific Asia Travel Association (PATA) ในช่วงPanel Discussion โดยมี Dr. Warren Goodsir, Immediate Past President of APacCHRIE เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัย โดยนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ ซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่นโยบายและการปฏิบัติจริงการประชุม APacCHRIE 2025 นับเป็นเวทีสำคัญระดับนานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากหลากหลายมุมโลก พร้อมต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสู่อนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม สู่การสร้างอุตสาหรรมการท่องเที่ยวและบริการ ที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและบูรณาการข้ามศาสตร์ ต่อยอดองค์ความรู้ และปักหมุดหมายเพื่อเป็นผู้นำด้านการพัฒนาท่องเที่ยวและบริการในภูมิภาค